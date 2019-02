A pierdut in fata locului 651 WTA! Soc total: Sorana Cirstea, eliminata in primul tur al calificarilor de la Doha de o jucatoare anonima

Sorana Cirstea, o noua infrangere umilitoare in circuitul feminin de tenis.

Sorana Cirstea, locul 92 WTA, a fost eliminata inca din primul tur al calificarilor de la Doha, turneu de categorie Premier, cu premii totale in valoare de 916,131 de dolari.

Romanca de pe locul 92 WTA a fost invinsa in trei seturi de locul 651 WTA, japoneza Aoyama Shuko, in varsta de 31 de ani, scor 6-4, 0-6, 6-3, dupa o ora si 47 de minute de joc. Mai departe, japoneza o va intalni in al doilea tur al calificarilor pe principala favorita, australianca Ajla Tomljanovic, locul 41 WTA.

Sorana Cirstea traverseaza o perioada foarte slaba in circuitul feminin de tenis. Jucatoarea din Tirgoviste este deja la a patra infrangere consecutiva. Desi antrenamentele par sa fie mereu la intensitate maxima, acestea nu dau deocamdata rezultate.

In urma cu cateva zile, Sorana acorda un interviu in care spunea ca sunt si zile proaste, in care nu poate bate pe nimeni. “Intr-o zi buna, pot sa bat pe oricine. E unul dintre motivele pentru care nu ma uit la clasament. E adevarat ca intr-o zi proasta pot sa pierd cu oricine. In primul rand pentru ca ma bat singura”, spunea Sorana pentru mirceamester.ro.

Pe langa Sorana Cirstea, in calificari o mai avem sip e Alexandra Dulgheru, care va juca impotriva chinezoaicei Lin Zhu, locul 108 WTA. Pe tabloul principal de la Doha le avem pe Simona Hale psi Mihaela Buzarnescu.