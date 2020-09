EXCLUSIV | Mario Camora este cetatean roman cu acte-n regula! Primele imagini cu capitanul lui CFR Cluj de la ceremonia de depunere a juramantului

Mario Camora este cetatean roman.

Mario Camora a primit pe 24 august cetatenia romana.

In aceasta dimineata, el a fost prezent la sediul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, unde a depus juramantul de credinta. Apoi fotbalistul a primit certificatul care il atesta ca fiind cetatean roman.

Mario Camora, in varsta de 33 de ani, evolueaza in Liga 1 din 2011. Fundasul stanga a adunat aproape 300 de partide la CFR Cluj in toate competitiile si a devenit de 4 ori campion al Romaniei.

Mai multe detalii de la ceremonie veti afla din Jurnalul de sport PRO TV de la orele 19:58.