"Nu am cuvinte pentru meciul asta! Nu avem nicio scuza!" Camora, DISTRUS dupa eliminarea CFR-ului din Champions League

Mario Camora e negru de suparare dupa eliminarea CFR-ului din turul 2 preliminar al Champions League.

Capitanul CFR-ului spune ca echipa sa nu are scuze dupa meciul de azi, in care a jucat din minutul 50 cu un om in plus.

"A fost o loterie... Am avut ocazii sa facem mai mult, ei au jucat in 10, noi n-am putut sa dam gol. Asta e, trebuie sa ne ridicam moralul si sa ajungem in grupele Europa League. Era bine sa nu ajungem la penalty-uri, acolo e loterie. Nu mai am cuvinte pentru meciul asta! Trebuia sa nu-i lasam sa aiba contraatacuri, sa nu le dam incredere. Trebuia sa fim mai calmi, sa avem posesie. Asta nu s-a intamplat, nu mai putem sa facem nimic. Cine e la CFR trebuie sa joace, Mister a mai cerut si alti jucatori, nu e o scuza ca n-am fost prea multi. Nu avem scuze. Am avut omul in plus, trebuia sa avem mai multe ocazii, n-am putut sa o facem. Sper sa jucam acasa, sa ne calificam, o luam pas cu pas si vedem ce facem in Europa", a spus Camora la Digisport.