EXCLUSIV | "La iarna sper sa batem recordul lui Stanciu!" Stelistul care poate pleca pe mai mult de 10.000.000 euro: "E cel mai bun pe care il avem"

Anamaria Prodan spune ca spera ca in scurt timp, poate chiar in mercato de iarna, sa faca un transfer bata recordul lui Nicusor Stanciu.

Anamaria Prodan impresariaza mai multi fotbalist de la FCSB, intre care si tanarul Dennis Man, in varsta de 20 de ani.

Evaluat de Becali la 20 de milioane de euro, Man ar putea fi vandut pentru cel putin jumatate din suma, spune Anamaria Prodan, care afirma ca "Man este cel mai bun produs in acest moment".

"Sper sa batem in iarna recordul lui Stanciu. Cine e cel mai valoros jucator?! Man! Cred ca este cel mai bun din ce avem acum", a spus Anamaria Prodan la PRO X.

14 goluri in 32 de meciuri jucate in Liga I are Dennis Man pentru FCSB.

1 gol in alte 15 meciuri de cupe europene a mai dat tanarul fotbalist.