Ce lovitura a incercat Dinamo! "Cainii" au negociat aducerea unui fundas din Serie A si s-au inteles asupra banilor! Motivul pentru care mutarea a picat

Dinamo a fost aproape sa isi aduca un fundas cu experienta in Serie A.

Dinamo a negociat transferul fundasului stanga uruguayan Maximiliano Olivera, in varsta de 26 de ani, de la Fiorentina. Cotidianul Gazeta Sporturilor noteaza ca formatia din Stefan cel Mare a ajuns chiar la o intelegere cu fotbalistul aflat in proprietatea fostei echipe a lui Adrian Mutu, dar in cele din urma mutarea a picat.

"Echipa lui Florin Bratu reusise la un moment dat, in cursul serii, sa se inteleaga cu fundasul stanga Maximiliano Olivera, 26 de ani, jucator aflat in proprietatea ocupantei locului 3 din Serie A, Fiorentina", noteaza sursa citata.

Potrivit informatiilor prezentate de cotidianul Gazeta Sporturilor, mutarea a picat din cauza faptului ca Dinamo, presata de timp, nu a mai vrut sa astepte ca fundasul sa isi lamureasca problemele cu italienii. El are de incasat cateva salarii restante si nu a vrut sa plece fara sa le primeasca.

2.5 milioane de euro a platit Fiorentina in vara lui 2017 pentru a-l achizitiona definitiv pe Olivera de la Penarol Montevideo, dupa ce il mai avusese un an sub forma de imprumut.