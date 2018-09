ROMANIA - MUNTENEGRU, LIGA NATIUNILOR, PRO TV | Muntenegrenii vin in Romania fara CEL MAI GREU OM AL LOR! Accidentare de ultim moment pentru vedeta lotului

Romania - Muntenegru e la ProTV, vineri seara, de la 21:45.

Nationala Romaniei debuteaza in Liga Natiunilor, cea mai noua competitie UEFA, vineri seara, de la 21:45, la Ploiesti. Nationala se va infrunta din nou cu Muntenegru, care ne-a facut zile negre in preliminariile pentru CM 2018.

Jovetic s-a accidentat

Muntenegru va veni in Romania fara cel mai important om al ei! Atacantul Stevan Jovetic, de la AS Monaco, a suferit o accidentare si nu va putea face deplasarea. Jovetic este jucatorul care ne-a dat gol pe Cluj Arena, in urma cu doi ani.

"Nu pot spune ca sunt nervos, suparat, insa ma declar surprins. Sunt surprins, pentru ca am introdus principii clare in precedenta campanie. Avem mereu o legatura cu jucatorii, ne spun cum se simt, care e situatia lor. Ar trebuie sa fie o certitudine cand ei sunt pe lista selectionatilor.



Cu toate acestea, Jovetic ne-a anuntat duminica seara, tarziu, ca el nu poate veni, deoarece accidentarile sale necesita o perioara de pauza, iar el va reincepe alergarile peste doua zile. Asta desi era selectionat. Pana la urma, sa joc la nationala este un privilegiu. Nu sunt suparat, dar sunt putin dezamagit", a spus selectionerul Ljubisa Tumbakovic.

De asemenea, Muntenegru ar putea veni in Romania fara alti patru jucatori, cu totii incerti in acest moment: Marusic (Lazio), Vesovic (Legia), Djordjevic (Arsenal Tula) si Jankovic (Partizan).