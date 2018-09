Lovitura pentru Borcea! Abia iesit din inchisoare, e anchetat din nou! Ce a facut in ultimul an de detentie

Cristian Borcea a beneficiat de 10 permisii ilegale in ultimul an de detentie, sustine Federatia Sindicatelor din ANP, care a sesizat Ministerul de Justitie.

Cristian Borcea a fost eliberat la inceputul lunii iulie din inchisoare si a plecat la scurt timp in vacanta alaturi de noua sa partenera de viata, Valentina Pelinel. El este vizat acum de o noua ancheta, dupa o sesizare a Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor.

Sorin Dumitrascu, liderul Federatiei Sindicatelor din ANP, sustine ca Borcea a beneficiat ilegal de 10 permisii ilegale intr-un singur an, in perioada iunie 2017 - iunie 2018, motiv pentru care a cerut Ministerului Justitiei sa faca verificari si a sesizat Directia Nationala Anticoruptie.

"Directorul Marian Dobrica i-a aprobat ilegal 10 permisiuni de iesire din penitenciar intr-un singur an. Astazi am cerut Ministrului Justitiei sa dispuna verificarea modului in care au fost acordate, in perioada iunie 2017 – iunie 2018, cele 10 recompense cu permisiunea de iesire din penitenciar pentru detinutul Cristian Borcea si am sesizat Directia Nationala Anticouptie in legatura cu posibile infractiuni de abuz, fals si coruptie in legatura cu favorizarea acestui detinut-vip", anunta Dumitrascu.

Dumitrascu mai spune ca cele 10 permisii de care a beneficiat Borcea puteau fi acordate doar daca detinutul beneficia de cel putin 800 de credite conform deciziei 433/2016, lucru imposibil in sistemul penitenciar, in conditiile in care detinutii care se implica in activitati realizeaza 60 - 80 de credite.

Pentru cele 10 permisii, Borcea ar fi trebuit sa finalizeze 20 de cursuri de calificare, 10 semestre la nivel universitar sa 40 de luni de munca.