A semnat PRINCIPELE! Dupa 25 de ani petrecuti la Juventus, Marchisio are o noua echipa! Cu cine a semnat mijlocasul italian

Dupa 25 de ani petrecuti la Juventus Torino, cu unul singur de pauza, in care a fost imprumutat la Empoli, Claudio Marchisio a semnat cu o noua echipa.

Claudio Marchisio, ajuns la 32 de ani, a semnat cu Zenit Sankt Petersburg, fiind la prima sa aventura in afara Italiei din intreaga cariera!



Marchisio a imbracat tricoul lui Juventus pentru prima data la varsta de 7 ani si a fost jucatorul echipei torineze pana in aceasta vara, cu un singur sezon de pauza, in care a fost imprumutat la Empoli (2007/08).



Poreclit Principele, Marchisio a jucat peste 300 de meciuri la Juventus, avand si 55 de selectii in nationala Italiei.



Internationalul italian a primit numarul 10 la Zenit.