EXCLUSIV | Inca o echipa din Liga 1 ramane pe drumuri! Presedintele clubului e disperat: "Vor sa ne ia stadionul! Am ajuns sa ne scoata si din sala de forta"

Ioan Marginean, presedintele lui Gaz Metan Medias, spune ca echipa poate ramane pe drumuri.

Gaz Metan Medias traverseaza o forma slaba. Formatia antrenata de Edi Iordanescu a ajuns la 4 infrangeri consecutive, dintre care 3 in Liga 1 si 1 in Cupa Romaniei. Pe langa problemele pe care le au la nivel sportiv, mediesenii se lupta si pe plan administrativ. Ioan Marginean, presedintele clubului, spune ca TransGaz vrea sa scoata echipa de pe stadion.

"In viata oricarei echipei au loc infrangeri. Barcelona nu a batut atata timp in deplasare. La nivelul meu sunt singura echipa in organizare.



Edi Iordanescu are presiune in plus pentru ca este un om care vrea performanta. Pentru performanta se creioneaza un buget si in functie de el se stabilesc obiective.

Cu inima si cu sufletul am ajuns pe locul 1, nu ne-a ajutat nimeni, TransGaz vor sa ne ia stadionul, sa ne mareasca chiria. Nu stiu daca ne prelungesc contractul, avem o doamna care trimite oameni dupa noi sa ne scoata din sala de forta.



Noi nu avem probleme cu Romgaz, ci cu Transgaz. Suntem societate nonprofit, primim sponsorizari din toata lumea, acestea ajuta clubul sa isi creioneze un buget. Primim sponsorizari anuale, e greu sa faci un calcul. Ne bazam pe acest stadion, era indispensabil.

Cum sa aduc bani pe care nu ii am? In orice scoala ma duc, am salariu mai mare ca femeia de serviciu.



Sunt mandru ca vin din fotbal. Fotbalul este o jucarie scumpa, trebuie sa fie toti solidari daca vrem sa ajungem mai sus.



Apare Academica Clinceni care primeste bani de la primaria Ilfov si are buget mai mare ca mine. Eu lupt cu oameni care sunt influentati politic, unii au alte interese.

Mi s-a taiat sponsorizarea de un om cu buletin de Medias, care a spus ca a fost dezinformat", a spus Ioan Marginean, presedintele lui Gaz Metan, la Ora Exacta in Sport.