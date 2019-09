"Va ajunge cel mai bun din tara!" A dat Becali lovitura cu ultimul transfer?! Anunt de ultima ora despre mutarea care a surprins pe toata lumea

FCSB a realizat un transfer neasteptat.

FCSB l-a achizitionat pe pustiul Stefan Tarnovanu (19 ani) de la Poli Iasi, un portar care are doar 19 ani. Gigi Becali a achitat celor de Iasi, 200.000 de euro pentru Tarnovanu. Antrenorul cu portarii al formatiei din Copou a vorbit despre acest transfer si este de parere ca Becali a pus mana pe un jucator care va ajunge cel mai bun portar din tara.

"Nu poate decat sa ma bucure acest transfer si sa ma faca fericit. Ma bucur mult pentru el. Copilul e de la 12 ani cu mine. Eu i-am fost si mama si tata si profesor si tot ce vrei. Ma bucura ca a ajuns sa apare in Liga 1, ma bucura ca a ajuns sa-l ia cea mai mare echipa din tara. Dar totusi eu cred ca se putea lua mult mai mult pe el decat 200.000 de euro. Daca mai asteptam, Stefan era de un milion de euro. Va ajunge cel mai bun portar din tara. Clar!.

La cat il cunosc, se va descurca la FCSB fara niciun fel de problema. Va fi un portar mare, eu am spus de mult timp asta. Am spus ca va ajunge mare. Dar trebuie sa avem rabdare cu el. Pe de-o parte ma bucura pentru el, dar pentru noi, sincer, parca am luat prea putin. E suta la suta prodosul meu. Eu l-am luat cand avea 12-13 ani, de atunci lucrez cu el. Eu am avut incerede in el, pe cand altii nu", a declarat Benone Delot pentru Prosport.

Mihai Teja: "Nu sunt eu in masura sa ma opun unui transfer!"

Antrenorul celor de la Iasi, Mihai Teja, a declarat ca nu se poate opune unui astfel de transfer, intrucat banii virati de Becali in contul celor de la Iasi, ajuta clubul sa mai scape din datorii.

"Daca ne ajuta pe noi, ca si club, nu sunt eu in masura sa ma opun unui transfer. Asa s-a decis si din ce stiu sunt si niste probleme financiare. Asa ca acesti bani sunt bineveniti. E bine pentru copil, pentru ca e talentat, dar mai are mult de munca pana departe. E important pentru el acest transfer, poate ii da si lui un moral. Deocamdata sa apere bine la noi pana in vara, pentru ca acum are un motiv in plus sa fie serios si sa demonstreze ca a fost luat de FCSB. Ca sa te duci acolo trebuie sa demonstrezi in fiecare zi aici, la Iasi. Important este sa munceasca in continuare, dar e bine pentru el, pentru moralul lui ca a semnat", a declarat Mihai Teja.