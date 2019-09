ULTIMA ORA: FCSB a mai facut un transfer! Becali a luat inca un jucator de perspectiva: "Ne-am inteles pentru 100.000 euro"

FCSB a luat doi jucatori de la Iasi.

FCSB s-a inteles cu Poli Iasi pentru doi jucatori. Pe langa portarul Stefan Tarnovanu, formatia ros-albastra il aduce din Moldova si pe Iulian Tanasa, un jucator de doar 17 ani. 100.000 euro va plati Becali pentru Tanasa.

Leonid Antohi, Poli Iasi: "Ne-am inteles cu FCSB pentru 100.000 euro"

Leonid Antohi, presedintele Consiliului Director al Politehnicii Iasi, a confirmat ca Iulian Tanasa va juca la FCSB.

"M-am trezit cu un telefon de la domnul Argaseala, care mi-a spus ca il vrea si pe Tanasa. Copilul a jucat in Elite, a dat cateva goluri si l-au remarcati ce de la Academia FCSB probabil. Initial au vrut sa dea 50.000 euro, dar ne-am inteles pentru 100.000. Din pacate suntem nevoiti sa vindem. Luni sau marti am fi ramas fara 3 puncte in clasament daca nu plateam datoriile", a spus Antohi, potrivit ProSport.

Iulian Tanasa nu a apucat sa debuteze inca la Poli Iasi in Liga 1

3 meciuri a jucat Stefan Tarnovanu la echipa ieseana