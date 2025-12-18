Inter Milano traversează un moment excelent în Serie A, dar liniștea a fost zdruncinată serios de o problemă majoră apărută în lotul lui Cristi Chivu.



După 15 etape, „nerazzurrii” sunt lideri, cu 33 de puncte, unul peste AC Milan, însă accidentarea gravă a lui Denzel Dumfries a declanșat starea de alertă pe „Meazza”.



Transfer de urgență! Cristi Chivu pune 30 milioane de euro la bătaie



Denzel Dumfries, unul dintre oamenii-cheie ai sezonului, a fost nevoit să se opereze la gleznă, la Londra. Inter a confirmat oficial intervenția chirurgicală, iar presa italiană anunță o absență de minimum două-trei luni.



Potrivit presei din Italia, clubul îl are în vizor pe Wesley, fundașul dreapta al Romei, un jucător născut în 2002, titular constant sub comanda lui Gian Piero Gasperini. Brazilianul este văzut ca o soluție capabilă să acopere lipsa lui Dumfries fără o scădere majoră de nivel.

Wesley este tânăr, are experiență în Serie A și un salariu accesibil, însă Roma ar solicita o sumă importantă, estimată între 30 și 35 de milioane de euro.



Inter ar putea încerca să reducă prețul prin includerea lui Davide Frattesi într-o eventuală negociere, mijlocaș apreciat de conducerea „giallorossilor”.

