EXCLUSIV | FCSB vrea sa mai renunte la un pusti de la care Becali astepta zeci de milioane de euro! Cine mai poate pleca pana la reluarea campionatului si care e surpriza pentru primul 11

FCSB i-a transferat in aceasta vara pe Alex Cretu, Vucur, Ondrasek si pe Cordea. Si lista de plecari a fost completata.

Ros-albastrii vor ca pustii cu sanse mici sa prinda minute la prima echipa sa joace totusi la un nivel cat mai ridicat. Cum FCSB 2 a ramas in C, Becali a decis ca mai multi dintre jucatorii tineri sa fie cedati temporar la alte echipe. Istrate a fost trimis la Iasi, iar Cana ar putea urma acelasi traseu. Robert Ion a plecat si el, tot sub forma de imprumut, la FC Voluntari.

Din informatiile www.sport.ro, si Adrian Nita se pragateste sa plece. Mijlocasul de banda a primit sanse campionatul trecut si n-a dezamagit, insa oficialii clubului considera ca un sezon de maturizare la un alt club i-ar stimula progresul. Nita a jucat inclusiv ieri, in amicalul cu Chiajna, castigat de FCSB cu 4-1.

Un alt tanar cu potential, Ianis Stoica, poate fi surpriza sezonului pentru echipa lui Todoran. Adus inapoi dupa ce a petrecut ultimii 3 ani la alte cluburi, Stoica a fost jucat varf atat cu Viitorul Pandurii, cat si cu Chiajna. In absenta lui Ondrasek, Stoica pare sa fie optiunea principala de inlocuire a capitanului Florin Tanase. In ultimul sezon, Stoica, fotbalist caruia Becali i-a pus clauza de reziliere 500 de milioane de euro, a jucat pentru Slatina, in B. A fost antrenat acolo inclusiv de Todoran.