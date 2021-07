Omul despre care Becali spunea ca nu va pleca niciodata de la FCSB a parasit echipa! "Doresc sa le multumesc tuturor pentru sustinere si ajutor"

Clubul bucurestean trece prin modificari in cadrul staff-ului.

Soarta a fost ciudata pentru Bogdan Arges Vintila, fostul antrenor principal de la FCSB si FCSB 2, care a fost mereu apreciat de patronul Gigi Becali, care spunea ca acesta va ramane toata viata sa la club, daca isi doreste asta.

Ba chiar in vara Vintila a fost o varianta pentru Becali de a prelua banca primei echipe de la FCSB, care il contactasera pe Dinu Todoran pentru a prelua formatia secunda si sa-l elibereze pe fostul portar, insa faptul ca acesta se afla la biserica l-a facut pe patron sa se razgandeasca.

Todoran a fost pus pricipal la FCSB, iar Vintila a hotarat ca nu mai vrea sa continue la FCSB 2 si a reziliat contractul cu bucurestenii.



"Astazi am reziliat pe cale amiabila contractul cu clubul F.C.S.B. Doresc pe aceasta cale sa le multumesc tuturor celor din club pentru sustinerea si ajutorul dat in aceasta perioada si pentru momentele frumoase petrecute impreuna. Le doresc mult succes in continuare! Doamne ajuta!", a precizat antrenorul, pe Facebook, dupa despartirea de FCSB.