O noua victorie categorica obtinuta de FCSB in amicale! Trupa lui Todoran a zdrobit-o pe Concordia. Cele mai tari imagini din timpul meciului 

FCSB, victorie clara in amicalul cu Concordia Chiajna.

FCSB a obtinut o noua victorie in amicale. "Ros-albastrii" s-au impus de aceasta data impotriva celor de la Concordia Chiajna, scor 4-1.

Gabriel Simion a deschis scorul in minutul 11, cu un sut spectaculos, din afara careului, in timp ce Hamza Younes a egalat in minutul 31, dintr-o lovitura de pedeapsa. Acesta a fost scorul primei reprize, in conditiile in care Florin Tanase a ratat o lovitura de pedeapsa in minutul 4.

Razvan Oaida a facut 2-1 in minutul 48, iar Ionut Vina a majorat diferenta dupa zece minute, dintr-un penalty obtinut de Alexandru Musi. Cristian Dumitru a inchis tabela in minutul 87, cu un sut de la 18 metri.

Dinu Todoran a folosit doua echipe in cele doua reprize ale partidei. Tehnicianul a inceput partida cu Vlad - Harut, A. Cretu, Vucur, Cordea - Simion, Morutan, Olaru - Oct. Popescu, Stoica, Tanase (cpt). In partea a doua, ros-albastrii au evoluat in urmatoarea formula: Straton - V. Cretu, Cristea (cpt), Radunovic, Pantea - Perianu, Vina, Oaida - Nita, Dumitru, Musi.

Urmatoarea partida amicala este programata sambata, incepand cu ora 16:30, impotriva celor de la FC Chindia Targoviste.

Fotografii: Razvan Pasarica (www.sportpictures.eu)