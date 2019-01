ULTIMA ORA | Vodut, prezentat oficial la noua sa echipa! I-au pus clauza anti-pariuri in contract

Mihai Vodut a fost dat afara de la Viitorul, dupa ce a fost prins ca a jucat la pariuri, inclusiv pe meciurile echipei sale.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Mihai Vodut a fost prezentat oficial la noua sa echipa, Beitar Ierusalim, dupa ce in urma cu o saptamana a fost dat afara de la Viitorul.

Vodut a fost demascat de fosta sa iubita ca obisnuia sa joace la pariuri, inclusiv pe meciurile Viitorului, iar Hagi a decis sa scape de el.

In Israel, Vodut are o clauza anti-pariuri in contract, care spune ca intelegerea va fi reziliata imediat, daca jucatorul va fi prins ca pariaza.

Atacantul in varsta de 24 de ani a efectuat astazi primul antrenament cu Beitar Ierusalim si are sanse sa joace in urmatorul meci de campionat.

Beitar este pe locul 10 in campionatul Israelului.