Scene IREALE la Fiorentina 7-1 AS Roma! Dzeko l-a scuipat in figura pe arbitru si a vazut rosu. VIDEO

AS Roma a fost umilita de Fiorentina in Cupa, scor 1-7, iar Edin Dzeko si-a pierdut cumpatul. Atacantul bosniac pare ca il scuipa in figura pe arbitrul partidei din imaginile filmate de televiziunea RAI. Atacantul in varsta de 32 de ani a si fost eliminat imediat de catre arbitrul central Gianluca Manganiello.

Incidentul s-a petrecut la 4-1 pentru Fiorentina, cand mai erau 18 minute de jucat. Gazdele nu au avut mila de echipa romana si au mai marcat de trei ori pana la final. Federico Chiesa, 21 de ani, a reusit un hattrick!



Adversarii Romei cer acum suspendare drastica pentru Dzeko si in Serie A, desi Cupa Italiei este considerata o competitie separata, iar atacantul poate fi suspendat doar in meciurile din sezonul viitor.

And that was the last anyone ever saw of Edin Dzeko on a football pitch ... pic.twitter.com/Eo1WLIo4ce