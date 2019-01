Cat ghinion! Higuain, accidentat dupa doar doua meciuri la Chelsea! Ce a a spus Sarri de situatia atacantului!

Gonzalo Higuain a fost transferat de Chelsea in aceasta iarna.

AC Milan l-a cedat pe Gonzalo Higuain in Premier League, la Chelsea. Atacantul a inceput cu stangul evolutia in Anglia, "reusind" sa se accidenteze dupa numai doua partide jucate pentru echipa antrenata de Maurizio Sarri.

Atacantul argentinian a jucat 81 de minute in meciul de cupa cu Sheffield, iar in campionat nu a rezistat mai mult de 65 de minute in partida cu Bournemouth, pierduta de Chelsea fara drept de apel, scor 4-0.

Antrenorul lui Chelsea, Maurizio Sarri, a confirmat problemele medicale pe care le are Gonzalo Higuain, dar este convins ca atacantul argentinian se va dovedi un transfer foarte bun pentru echipa londoneza.

"Nu este intr-o forma prea buna. N-a jucat prea mult in ultima perioada, au fost si discutiile legate de transfer, iar acum il afecteaza si durerile de spate. Dar va fi totul bine in cateva saptamani si va demonstra ca e un transfer excelent pentru noi", a spus Maurizio Sarri.