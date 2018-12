EXCLUSIV | Decizia de ULTIMA ORA luata de Gica Hagi: ce se intampla cu Ianis in aceasta iarna

Gica Hagi negociaza in aceasta perioada transferul fiului sau.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Gica Hagi negociaza zile acestea transferul fiului sau si, conform unor informatii sport.ro, este hotarat sa il lase pe Ianis sa plece in pauza de transferuri din aceasta iarna.

Hagi considera ca este cel mai bun moment pentru ca Ianis sa faca urmatorul pas.

De cand a revenit de la Fiorentina, evolutiile lui Ianis Hagi au fost in crestere, iar cifrele foarte bune. Ianis este golgheterul Viitorului, a fost decisiv in campania de calificare la Euro U21 si a debutat in nationala mare.

Foarte aproape de un acord cu Sevilla



Sursele sport.ro spun ca negocierile dintre Hagi si Sevilla sunt foarte avansate si exista deja un acord de principiu pentru transfer.

Hagi a avut pe masa, in vara, o oferta concreta de aproximativ 2 milioane de euro pentru Ianis, pe care insa nu a acceptat-o. Nu neaparat din cauza banilor, pentru ca suma este una consistenta pentru Liga I, ci din cauza faptului ca s-a temut ca Ianis nu era inca pregatit sa faca acest pas.

La discutii, managerul Viitorului a incercat sa obtina o promisiune din partea conducerii Sevillei ca Ianis va primi sanse sa joace in prima echipa.

Hagi a mai negociat in vara si cu danezii de la Brondby.

Sevilla este revelatia sezonului in La Liga, lider in acest moment, la un punct de Barcelona si doua de Atletico Madrid.