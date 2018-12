Special www.sport.ro | Romanul care lucreaza de la New York pentru GIGANTUL Bayern Munchen! Sentimentul UNIC pe care l-a trait dupa noptile MAGICE ale Romaniei '94

De 1 decembrie, www.sport.ro iti propune povestile senzationale ale unor oamebni nebuni dupa Romania! My Romanian Story aduna fani din Japonia, Noua Zeelanda, Brazilia, Franta, Statele Unite, Polonia sau Suedia care ii spun Romaniei "La multi ani' in cel mai original mod posibil!

Cristian Niary e media mager la biroul lui Bayern Munchen din New York. Nscut la Timisoara, Niary a lucrat pentru NY Times si pentru compania de statistica Opta inainte sa devina omul de media al lui Bayern in Statele Unite.

"M-am nascut la Timisoara si am stat acolo pana la Revolutie, asa ca cele mai vechi amintiri ale mele sunt ale haosului din oras si ale trairilor pe care vecinii si familiile din oras le-au avut in acele vremuri tumultoase. Imi amintesc cu bucurie si meciurile Politehnicii Timisoara, la care mergeam cu tatal meu si cu fratele meu geaman Daniel. Poli este echipa pe care o sustineau tata si bunicul meu, asa ca era in sangele nostru sa facem la fel. Lucrul asta ne-a adus si pasiunea pentru sport, practic fotbalul e parte din vietile noastre de cand ma stiu. Din pacate, faptul ca ma aflu in SUA nu ma ajuta sa fiu la curent cu actiunea din Romania, dar tata se ocupa sa-mi mai spuna din cand in cand ce se intampla in fotbalul din Romania, in special cu Poli. Eu si cu fratele meu avem inca tricouri cu Poli Timisoara. Le-am primit cadouri de la parinti si le voi pastra cu mandrie pentru totdeauna.

Dupa ce ne-am mutat din Romania in Austria, am continuat sa urmarim fotbal acolo. La fel ca in majoritatea locurilor din Europa, fotbalul era in mod constant pe langa tine. La TV, la scoala sau dupa aceea, cu prietenii, in timpul liber. A devenit o parte si mai accentuata a vietilor noastre cand ne-am mutat in Statele Unite, in anii '90. In acel moment, fotbalul a devenit un simbol nostalgic pentru Europa pe care o lasasem in urma. Din fericire, sportul asta a crescut foarte mult si in SUA in ultimul timp, dar cand ne-am mutat noi era inca dificil sa-l urmarim la TV sau sa-l jucam cu altii prin parcuri.

E imposibil sa fii roman si sa nu ai sentimente puternice pentru Hagi. Ceea ce a facut el pentru fotbal in anii '90 a fost fantastic si amintirile raman pana azi. Am crescut in New York, intr-un cartier dominat de latini. Chiar daca nu vorbeam spaniola, macar puteam sa discut despre Hagi si despre nationala Romaniei cu prietenii mei columbieni. Aveau un mare respect pentru ceea ce reusise Gica la Cupa Mondiala. Imi doresc mult ca nationala si fotbalul romanesc sa aiba succes. Nu doar pentru ca nostalgia mea sa continue, ci pentru ca stiu ce mult inseamna pentru Romania si pentru oamenii ei. Foarte putine lucruri ii unesc pe oameni asa cum o face sportul.

La nivel de cluburi, am sustinut-o pe Bayern inca din perioada in care traiam in Austria. Dupa ce am terminat scoala in SUA si am decis sa lucrez in media, m-am concentrat mereu pe fotbalul german. Sunt unul dintre fondatorii site-ului de limba engleza Bundesliga Fanatic, asa ca am castigat multa experienta pe partea editoriala, pe content si pe marketing de acolo. De asemenea, am lucrat si pentru o companie de statistica, Opta. Cand am aflat ca Bayern isi deschide un birou in New York, in 2014, a fost momentul potrivit, profilul potrivit si oportunitatea potrivita. Pentru mine, a fost o prelungire naturala a ceea ce iubeam sa fac si ceea ce stiam sa fac. Fotbalul german, background-ul international si piata americana s-au imbinat perfect pentru mine.

Cupa Mondiala din 1994 a fost prima pe care am urmarit-o de la un capat la celalalt si va ocupa mereu un loc special in inima mea. Am apreciat mult felul in care a unit Romania si ceea ce a adus in familia mea. Era un sentiment general de bucurie, mandrie si talent, mai ales in contextul a ceea ce se intamplase in Romania cu doar 4 sau 5 ani inainte. Pentru un copil care crestea si invata despre jocul asta, asa cum eram eu, performanta din '94 a avut un impact major. Mi-a aratat ca fotbalul e mai mult decat un joc, e cultura, istorie, o forta care unea oameni din toate colturile lumii. Fotbalul era 'the beautiful game'. Si, desigur, un mijlocul a tot ce se intampla erau protagonisti Hagi, tricourile galbene stralucitoare ale nationalei Romaniei si stadioanele gigantice din Statele Unite. Am urmarit Cupa Mondiala, eram in Austria. Nu stiam ca doar cativa ani mai tarziu aveam sa ma mut in Statele Unite si sa muncesc in industria sportului."