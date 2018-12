Romania debuteaza azi la Euro: "Castigam de Ziua Romaniei!" 19:00 Romania - Cehia! Cum arata grupa noastra

Nationala de handbal a Romaniei debuteaza astazi la campionatul european din Franta

Nationala Romaniei debuteaza astazi la campionatul european din Franta. De la ora 19:00, Romania intalneste Cehia, echipa care ne-a eliminat in optimi, anul trecut, la Mondiale.

Ziua de handbal este deschisa de celalalt meci din grupa noastra, Norvegia - Germania, care se joaca de la ora 16:00.

Asadar, Romania face parte dintr-o grupa cu Norvegia, Germania si Cehia, si trebuie sa se claseze pe unul din primele trei locuri pentru a merge mai departe in grupa principala.

"Meciul de debut este intotdeauna cel mai greu si cel mai important. Ne dorim foarte mult sa obtinem o victorie pentru intreaga tara. Se joaca de 1 decembrie si este ziua nationala", a spus Cristina Neagu, cea mai buna handbalista a lumii.

Cum arata grupele



GRUPA A (Nantes)

Danemarca

Serbia

Suedia

Polonia

GRUPA B (Nancy)

Franta

Muntenegru

Rusia

Slovenia

GRUPA C (Montbeliard)

Ungaria

Spania

Olanda

Croatia

GRUPA D (Brest)

Norvegia

Romania

Germania

Cehia