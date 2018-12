Special www.sport.ro | Romanul care a scris pentru Sports Illustrated si acum antreneaza in MLS!

De 1 decembrie, www.sport.ro iti propune povestile senzationale ale unor oamebni nebuni dupa Romania! My Romanian Story aduna fani din Japonia, Noua Zeelanda, Brazilia, Franta, Statele Unite, Polonia sau Suedia care ii spun Romaniei "La multi ani' in cel mai original mod posibil!

Liviu Bird a invatat sa joace fotbal in spatele blocului la Cluj, apoi s-a stabilit cu familia in Statele Unite. Bird a fost jurnalist la Sports Illustrated, iar acum antreneaza la Seattle Sounders.





"Sunt antrenor de fotbal la juniori si la echipa lui Seattle Sounders sub-23 in divizia 4 aici. Am jucat pana la 2013, si am lucrat si ca jurnalist. Am scris pentru Sports Illustrated in SUA pana in 2016, cand am decis sa fiu numai antrenor.

Maica-mea e din Cluj, si unchiu ei (Felician Muresan) a jucat la Universitatea Cluj in anii 50. Taica-meu s-a nascut in SUA, si a predat la Universitate in Romania in 1987-88, cand s-a intalnit cu maica-mea. Eu am facut niste probe in Cluj cand am avut 17 ani, dar am decis sa joc la universitate aici in Seattle si sa-mi iau diploma.

Nu stiu daca mai exista asa ceva in ziua de azi sa ma simt roman sau american sau altceva. Sigur ca ma simt american ca inca mai stau aici cu familia mea, dar ma simt roman ca a fost prima mea limba si am invatat sa joc fotbal in spatele blocului la bunicii mei in Cluj. Ma uit la echipa nationala oricand pot. Din fericire, poti vedea toate partide de UEFA Nations League aici. Am avut 4 ani cand Cupa Mondiala a fost aici, dar inca mai tin minte ca am fost in California cand Romania a batut pe Argentina. Doi din fratii mei au fost la meciul la Rose Bowl. Inca mai am meciul aia pe computerul meu, si ma uit din cand in cand.

Nu prea ma uit la Liga 1, ca nu se poate aici. Ma uit la echipa nationala si tin cu ea la fel cum tin cu echipa de SUA.

Pana acuma, nu am avut sansa de a lucra in Romania, dar ma gandesc mult la fotbalul romanesc si daca as avea ocazia, sigur ca as vrea sa lucrez undeva in tara ca antrenor"