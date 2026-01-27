Premierul Greciei a reacționat după accidentul teribil din România! Șapte fani ai clubului PAOK și-ai pierdut viața

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat că Guvernul său şi ambasada elenă colaborează cu autorităţile române, după tragedia de la Timiş, unde şapte suporteri ai echipei PAOK Salonic şi-au pierdut viaţa, iar alţi trei au fost răniţi.

”Am fost profund şocat să aflu despre tragicul accident din România, care a curmat viaţa a şapte tineri compatrioţi ai noştri. Guvernul elen şi Ambasada noastră colaborează îndeaproape cu autorităţile locale, oferind tot sprijinul posibil.

În aceste momente dificile, alături de toate grecoaicele şi toţi grecii, îmi exprim sincerele condoleanţe rudelor victimelor şi familiei PAOK. Cu dorinţa comună ca răniţii să se însănătoşească repede. Gândurile noastre sunt alături de ei”, a scris Mitsotakis pe Facebook.