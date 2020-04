"De la 20 de milioane am scazut la 10, nu pot sa mai scad!" Telenovela transferului lui Coman de la FCSB continua! Gigi Becali, declaratie de ultima ora despre mutarea care ii umple conturile

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Florinel Coman.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit in exclusivitate la Ora Exacta in Sport despre transferul lui Florinel Coman si dezvaluie de ce nu s-a inteles cu oficialii echipelor care au facut oferta pentru "perla" ros-albastrilor.

"Nu, am avut doar ultima discutie, am cerut 10 miliane de euro si 20% procent dintr-un eventual transfer. din Europa a venit oferta asta. Din America mi s-a propus 9 milioane si 40% procent si a doua daca vreau 8 milioane bani platibili imediat si 10% procent. Si eu am zis 10 milioane si 20% procent. Nu vreau 8 milioane, vreau 10 milioane. Am scazut de la 20 de milioane la 10, nu pot sa scad acum la 8", a declarat Becali, la PRO X.