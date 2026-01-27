Mourinho neagă atacul la Chivu: „E special pentru mine, italienii mi-au interpretat greșit vorbele”

Tehnicianul portughez a reacționat ferm după ce presa internațională a speculat că acesta i-ar fi criticat indirect pe foștii săi elevi, Cristi Chivu și Alvaro Arbeloa, atunci când a vorbit despre riscurile instalării unor antrenori debutanți la cârma unor cluburi de top din Europa.



Mourinho a explicat că vorbele sale au fost scoase din context și că ținta reală a discuției inițiale era cu totul alta, subliniind relația specială pe care o are cu Cristi Chivu, fostul căpitan al naționalei României.



„Sunt ca niște copii pentru mine”



Portughezul a detaliat contextul în care a făcut acele afirmații, menționând că presa din Italia și cea din Spania au interpretat eronat referirile sale pentru a crea „subiecte de presă”.





