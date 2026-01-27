Mourinho neagă atacul la Chivu: „E special pentru mine, italienii mi-au interpretat greșit vorbele”

Tehnicianul portughez a reacționat ferm după ce presa internațională a speculat că acesta i-ar fi criticat indirect pe foștii săi elevi, Cristi Chivu și Alvaro Arbeloa, atunci când a vorbit despre riscurile instalării unor antrenori debutanți la cârma unor cluburi de top din Europa.
Mourinho a explicat că vorbele sale au fost scoase din context și că ținta reală a discuției inițiale era cu totul alta, subliniind relația specială pe care o are cu Cristi Chivu, fostul căpitan al naționalei României.
„Sunt ca niște copii pentru mine”
Portughezul a detaliat contextul în care a făcut acele afirmații, menționând că presa din Italia și cea din Spania au interpretat eronat referirile sale pentru a crea „subiecte de presă”.
„Respect foarte mult faptul că încercați să îndreptați lucrurile în direcția care vă place cel mai mult. Întrebarea era despre Spalletti, iar răspunsul meu îl privea pe el. În 2000, Benfica a chemat un antrenor care nu mai antrenase pe nimeni, acel antrenor nu a răspuns pentru că a crezut că îl vor ca asistent; mi s-a întâmplat și mie.
Spaniolii au folosit asta pentru a vorbi despre Arbeloa, italienii pentru a vorbi despre Chivu. Amândoi sunt ca niște copii pentru mine, foștii mei jucători, și sunt speciali. Din punct de vedere uman, Arbeloa este unul dintre jucătorii mei preferați. Nu a fost cel mai bun, dar poate a fost unul dintre cei mai buni de la Real Madrid. Sper că totul va merge bine pentru Arbeloa și că va avea o carieră fantastică”, a transmis Mourinho.
Mourinho o antrenează în momentul de față pe Benfica, portughezii având o medie de 1,96 puncte pe meci în cele 27 de dueluri disputate cu el pe bancă.