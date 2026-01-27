Mourinho neagă atacul la Chivu: „E special pentru mine, italienii mi-au interpretat greșit vorbele”

Mourinho neagă atacul la Chivu: „E special pentru mine, italienii mi-au interpretat greșit vorbele” Fotbal extern Jose Mourinho / Foto: Getty Images.
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jose Mourinho a ținut să lămurească speculațiile cu privire la un presupus atac la adresa lui Cristi Chivu.

TAGS:
Joce MourinhoInter Milanocristi chivu
Din articol

Tehnicianul portughez a reacționat ferm după ce presa internațională a speculat că acesta i-ar fi criticat indirect pe foștii săi elevi, Cristi Chivu și Alvaro Arbeloa, atunci când a vorbit despre riscurile instalării unor antrenori debutanți la cârma unor cluburi de top din Europa.

Mourinho a explicat că vorbele sale au fost scoase din context și că ținta reală a discuției inițiale era cu totul alta, subliniind relația specială pe care o are cu Cristi Chivu, fostul căpitan al naționalei României.

„Sunt ca niște copii pentru mine”

Portughezul a detaliat contextul în care a făcut acele afirmații, menționând că presa din Italia și cea din Spania au interpretat eronat referirile sale pentru a crea „subiecte de presă”.


„Respect foarte mult faptul că încercați să îndreptați lucrurile în direcția care vă place cel mai mult. Întrebarea era despre Spalletti, iar răspunsul meu îl privea pe el. În 2000, Benfica a chemat un antrenor care nu mai antrenase pe nimeni, acel antrenor nu a răspuns pentru că a crezut că îl vor ca asistent; mi s-a întâmplat și mie. 

Spaniolii au folosit asta pentru a vorbi despre Arbeloa, italienii pentru a vorbi despre Chivu. Amândoi sunt ca niște copii pentru mine, foștii mei jucători, și sunt speciali. Din punct de vedere uman, Arbeloa este unul dintre jucătorii mei preferați. Nu a fost cel mai bun, dar poate a fost unul dintre cei mai buni de la Real Madrid. Sper că totul va merge bine pentru Arbeloa și că va avea o carieră fantastică”, a transmis Mourinho.

Mourinho o antrenează în momentul de față pe Benfica, portughezii având o medie de 1,96 puncte pe meci în cele 27 de dueluri disputate cu el pe bancă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii
ARTICOLE PE SUBIECT
Lovitura primită de Cristi Chivu: un titular s-a „rupt” chiar înainte de decisivul cu Dortmund!
Lovitura primită de Cristi Chivu: un titular s-a „rupt” chiar înainte de decisivul cu Dortmund!
Chivu is on fire! Capitolul la care românul i-a depășit pe Inzaghi, Spalletti și Antonio Conte
Chivu is on fire! Capitolul la care românul i-a depășit pe Inzaghi, Spalletti și Antonio Conte
Fabrizio Romano a dezvăluit ultima decizie a lui Chivu: „Se opune!“
Fabrizio Romano a dezvăluit ultima decizie a lui Chivu: „Se opune!“
ULTIMELE STIRI
Andrei Nicolescu a făcut anunțul: ”Avem un 'update'”
Andrei Nicolescu a făcut anunțul: ”Avem un 'update'”
Lyon, adversara PAOK în Europa League, anunță un moment special în memoria fanilor greci decedaţi în Timiş
Lyon, adversara PAOK în Europa League, anunță un moment special în memoria fanilor greci decedaţi în Timiş
Reacția lui Răzvan Lucescu după accidentul din România în care au murit șapte fani PAOK
Reacția lui Răzvan Lucescu după accidentul din România în care au murit șapte fani PAOK
OUT! Inter renunță la un fotbalist și îl trimite la o rivală: „Done deal!”
OUT! Inter renunță la un fotbalist și îl trimite la o rivală: „Done deal!”
Lorenzo Insigne și-a găsit echipă și semnează!
Lorenzo Insigne și-a găsit echipă și semnează!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!

Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!

S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid

S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid

Stupoare în vestiarul lui FCSB după decizia anunțată azi de Gigi Becali: "A rămas marcat de moment"

Stupoare în vestiarul lui FCSB după decizia anunțată azi de Gigi Becali: "A rămas marcat de moment"

Cum va arăta FCSB după revoluția lui Gigi Becali

Cum va arăta FCSB după revoluția lui Gigi Becali

Transfer anunțat la Rapid după victoria cu UTA: "Mâine semnăm actele!"

Transfer anunțat la Rapid după victoria cu UTA: "Mâine semnăm actele!"



Recomandarile redactiei
Reacția lui Răzvan Lucescu după accidentul din România în care au murit șapte fani PAOK
Reacția lui Răzvan Lucescu după accidentul din România în care au murit șapte fani PAOK
Lyon, adversara PAOK în Europa League, anunță un moment special în memoria fanilor greci decedaţi în Timiş
Lyon, adversara PAOK în Europa League, anunță un moment special în memoria fanilor greci decedaţi în Timiş
OUT! Inter renunță la un fotbalist și îl trimite la o rivală: „Done deal!”
OUT! Inter renunță la un fotbalist și îl trimite la o rivală: „Done deal!”
Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Dau două milioane de euro”
Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Dau două milioane de euro”
Premierul Greciei a reacționat după accidentul teribil din România! Șapte fani ai clubului PAOK și-ai pierdut viața
Premierul Greciei a reacționat după accidentul teribil din România! Șapte fani ai clubului PAOK și-ai pierdut viața
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

stirileprotv Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

stirileprotv Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

stirileprotv „Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!