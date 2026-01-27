OUT! Inter renunță la un fotbalist și îl trimite la o rivală: „Done deal!”

Serie A
Tehnicianul român renunță la serviciile unui elev.

ParmaInterInter Milanocristi chivufranco carboni
Inter Milano a decis să îl lase pe Franco Carboni să continue evoluțiile sub formă de împrumut la Parma, ocupanta locului 15 din Serie A, cu drept de cumpărare.

Jurnalistul italian Nicolo Schira a confirmat oficial mutarea: „Done deal! Franco Carboni merge la Parma sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare.”

Inter renunță la Carboni și îl trimite la Parma

Tânărul fundaș a petrecut prima parte a sezonului sub formă de împrumut la Empoli, adunând 19 meciuri și o pasă decisivă. 

La Parma, echipă pe care a antrenat-o Cristi Chivu anul trecut, Carboni va prelua rolul de fundaș lateral rămas liber după plecarea lui Mathjas Lovik.

Franco Carboni are în palmares două trofee cu Inter: titlul de campion în Serie A în sezonul 2020/21 și un titlu Primavera cu echipa de juniori în 2021/22. 

Deși nu a debutat pentru echipa mare a nerazzurrilor, acest a fost în lot de mai multe ori și la nivel U20 a bifat 35 de partide, cu două goluri și nouă pase decisive.

