OUT! Inter renunță la un fotbalist și îl trimite la o rivală: „Done deal!”

Jurnalistul italian Nicolo Schira a confirmat oficial mutarea: „Done deal! Franco Carboni merge la Parma sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare.”

Inter Milano a decis să îl lase pe Franco Carboni să continue evoluțiile sub formă de împrumut la Parma, ocupanta locului 15 din Serie A, cu drept de cumpărare.

Inter renunță la Carboni și îl trimite la Parma



Tânărul fundaș a petrecut prima parte a sezonului sub formă de împrumut la Empoli, adunând 19 meciuri și o pasă decisivă.



La Parma, echipă pe care a antrenat-o Cristi Chivu anul trecut, Carboni va prelua rolul de fundaș lateral rămas liber după plecarea lui Mathjas Lovik.



Franco Carboni are în palmares două trofee cu Inter: titlul de campion în Serie A în sezonul 2020/21 și un titlu Primavera cu echipa de juniori în 2021/22.



Deși nu a debutat pentru echipa mare a nerazzurrilor, acest a fost în lot de mai multe ori și la nivel U20 a bifat 35 de partide, cu două goluri și nouă pase decisive.

