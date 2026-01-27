Un microbuz plin cu suporteri greci ai lui PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, care se îndrepta spre Franța pentru meciul cu Olympique Lyon, a fost implicat într-un accident teribil.

Comunicatul emis de PAOK după ce șapte suporteri și-au pierdut viața în România

Șoferul a pierdut controlul mașinii, care a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un tir care circula din sens opus. În urma accidentului, șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite.

PAOK Salonic a reacționat prin intermediul unui comunicat oficial prin care și-a prezentat condoleanțe familiilor victimelor și i-a asigurat pe fanii răniți că vor avea parte de tot sprijinul clubului.

”Timpul se oprește. Îngheață. Cuvintele seacă. Durerea străpunge trupul și sufletul. Lacrimile curg din ochi. Doliul te copleșește, te aduce în genunchi, te sfărâmă.

O altă zi neagră. O altă tragedie de negrăit pentru familia PAOK.

Rămas-bun copiilor noștri, a căror dragoste pentru acele patru litere i-a purtat departe.

Dragostea pentru PAOK i-a dus acolo, i-a lăsat acolo și a mers mai departe, însă sufletele lor se vor odihni pentru totdeauna sub aripile Vulturului Bicefal.

Cele mai sincere condoleanțe familiilor acestor copii. În durerea lor de neîndurat, nu vor fi singure. Marea familie PAOK va fi mereu alături de ele, pentru a le alina, pe cât posibil, această durere.

Gândurile noastre se îndreaptă și către răniți, care duc propria lor luptă.

Vom face tot ce este posibil pentru ca ei să primească cea mai bună îngrijire medicală, ne vom asigura că se întorc acasă cât mai repede și le vom fi mereu alături.

Un singur gând… Niciodată din nou…”, a fost comunicatul publicat de PAOK Salonic.

