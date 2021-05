BREAKING NEWS | "Am primit un mesaj, Mutu va fi 100% antrenorul CFR-ului!" Anunt bomba dupa titlul castigat la Cluj. Iordanescu, la un pas de plecare

Edward Iordanescu a castigat titlul cu CFR Cluj si ar putea pleca la finalul sezonului!

Tehnicianul ar putea pleca de la CFR, chiar dupa ce a castigat primul sau titlu din cariera de antrenor. Declaratiile sale de la final au fost usor misterioase, lasand loc de interpretari legate de viitorul sau.

Oficialii campioanei Romaniei ar avea deja inlocuitor pentru Iordanescu, dupa cum a anuntat Cristi Balaj. Seful ANAD a dezvaluit pentru Telekom Sport ca Adrian Mutu ii va lua locul pe banca tehnica.

"Legat de supararea lui Edi Iordanescu. Imi scrie cineva, un om care are conexiuni in fotbal, ca va veni 100% Adrian Mutu la CFR. Repet, exista semne de intrebare. Eu am primit informatia, nu am stat de vorba cu cineva din anturajul clubului despre asa ceva", a declarat Balaj.

Adrian Mutu a ramas liber de contract dupa faza grupelor de la Campionatul European. Desi Federatia a anuntat ca va purta discutii cu fostul selectioner de la tineret pentru prelungirea intelegerii, Mutu le-ar fi transmis ca ar dori sa antreneze o echipa de club.

"N-as vrea sa umbresc acest moment cu comentarii despre ce urmeaza pentru mine. Sunt legat de CFR pana la mijlocul lunii iunie, vom vedea. Imi doresc sa fiu aproape de familia mea, ei m-au sustinut, m-au echilibrat in multe momente. Si alaturi de prietenii mei, care au crezut in munca mea si in mine", a spus Iordanescu la finalul meciului.