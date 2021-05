Patronul CFR-ului iese la atac dupa titlul castigat! "Dumnezeu te iubeste doar atunci cand faci performanta pe teren!"

Nelutu Varga nu s-a mai abtinut si a dat cartile pe fata dupa victoria CFR-ului.

Omul numarul 1 de la clujeni spune ca ultimul titlu castigat este cel mai important si cel mai greu dintre ultimele 4, iar fara investitii nu poti face performanta in fotbal. Acesta i-a intepat pe rivali, pe care ii acuza de lipsa de respect si fair-play.

"M-a deranjat lipsa de respect intre competitori. Poti face performanta si Dumnezeu te iubeste doar atunci cand faci performanta pe teren. Noi am jucat doar pe teren si tot ce am castigat, am castigat prin munca. Eu am respect fata de performanta, seriozitate si munca.



Pe principiile acestea ne bazam. Doar atunci cand muncesti si investesti poti sa faci performanta. Nu cand stai la televizor si cand vrei sa „devii artist”. Noi n-am iesit cu declaratii in media, ne-a interesat doar sa investim. Este o victorie cu costuri importante si prin asta am sprijinit mereu si echipele nationale.

Am avut mereu jucatori in prima reprezentativa si in nationala de tineret. Bucuria de a fi campion are si foarte multe costuri. Sunt foarte fericit. Vreau sa le multumesc tuturor. Jucatorilor, antrenorilor, tuturor membrilor din staff-ul tehnic, colaboratorilor nostri, familiilor jucatorilor si ale celor din staff…Conteaza foarte mult spiritul de echipa. Le multumesc si clujenilor si ardelenilor care ne sustin. Este si victoria Clujului, a comunitatii clujene si o victorie a Transilvaniei", a spus Nelutu Varga pentru Prosport.