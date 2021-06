FCSB l-a ratat! O nou-promovata poate da lovitura verii! Clubul care spera sa puna mana pe Bogdan Stancu

Din articol FCSB il va pastra pe Morutan

Presa din Turcia anunta ca Bogdan Stancu este aproape sa semneze.

Kocaelispor, echipa recent promovata in liga a doua din Turcia este interesata de serviciile atacantului roman. Conform jurnalistilor de la Ozgurkocaeli, "tehnicianul Mustafa Reşit Akcay va da un raspuns comitetului care se ocupă de transferuri, cu privire la transferul lui Stancu, iar in cazul unui raspuns pozitiv vor începe demersurile pentru transferul fotbalistului"

Stancu este unul dintre principalii jucatori dorit de Becali. Atacantul a fost de acord sa vina la FCSB, in lipsa de oferte, insa a spus ca raspunsul final va fi dat abia la mijlocul lunii.

Stancu a inscris 85 de goluri si 34 de pase de gol in 264 de meciuri jucate in SuperLig. A plecat de la echipa lui Becali in 2011, la Galatasaray, pentru 5 milioane de euro. In sezonul precedent a evoluat pentru Genclerbirligi, pebtru care a marcat de 7 ori in 24 de meciuri, dar a retrogradat.

Agentul jucatorului a anuntat ca negocierile cu Al Ain au picat, deoarece campionatul din Emiratele Arabe Unite nu este unul care sa-l ajute pe fotbalist sa creasca. Vulturar a mai dezvaluit ca exista mai multe oferte pe numele lui Morutan, insa nimic concret pentru moment. (Detalii AICI)