EXCLUSIV! Becali a anuntat ce jucatori a ratat din cauza lui Meme! Fundasii de care avea nevoie sunt acum la CFR

FCSB e intr-o situatie critica in acest inceput de sezon.

Echipa lui Gigi Becali are 5 infrangeri consecutive in Liga 1 si e pe penultimul loc in clasament, cu doar 4 puncte.

Ultimul meci pierdut al stelistilor este cel disputat duminica seara cu Gaz Metan Medias, cedat cu 0-4, dupa un joc dezastruos al echipei antrenate acum de Bogdan Vintila.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a comentat situatia de la echipa in direct la Ora Exacta in Sport si a spus ca el este vinovat pentru tot ceea ce se intampla in aceste momente cu FCSB.

Becali a vorbit din nou despre deciziile luate dupa ce s-a consultat cu "colaboratori" precum Meme Stoica sau Bogdan Andone. Patronul spune ca din cauza celor doi i-a ratat pe Burca si pe Cestor.

"Daca-mi reprosez eu ceva? Totul numai eu! Pai eu sunt stapan care fug de raspundere? Cand via nu da roade, stapanul este vinovat. Nu a pus pe slujitor cand sa stropeasca, cand sa-i dea apa, cand sa-i dea piatra vanata la vie, cat ingrasamant sa dea. Colaboratorii ce sa faca, daca stapanul nu a stiut sa faca bine treaba, colaboratorii ce sa faca? Stapanul daca n-a ales bine, ce sa faca colaboratorii? Daca stapanul s-a luat probabil dupa vier, dupa ingrijitor, si n-a facut bine? Tot imi asum! Ca nu e de vina ala. Eu cand l-am vazut pe Burca si imi placea de Burca, trebuia sa-l iau pe Burca, nu sa intreb pe Bogdan Andone sau pe Meme Stoica. Cand l-am vazut pe Cestor si mi-a zis Dani Coman ca e cel mai bun fundas central, am zis sa-l iau si i-am intrebat pe Andone si Meme, amandoi au zis sa nu-l iau. Ei nu au vina, vina e a mea. Eu trebuia sa-i iau, ca de un an de zile zic ca nu avem fundas central. Eu, ca stapan, trebuia sa iau decizia cea mai buna.

Eu sunt vinovat de toate, eu trebuie sa le scot la capat pe toate, cu ajutorul Domnului! Ca daca, de exemplu, Domnul vrea acum sa dea in cap cu calificarea, da in cap. Pentru ca aici, ce a fost aseara, nu a fost lucru omenesc: dracii si-au bagat coada! Au venit mai multi draci si si-au bagat coada. O sa vedeti, peste 2-3 luni, cand pune Dumnezeu mana, o sa ziceti: 'Uite ca are dreptate Becali! Ia uite, si in primavara europeana si peste CFR!'. Pai aseara a fost lucru dracesc, cand ambii portari dau gol, cand ambii fundasi iau rosu. Pe mine ma bucura, ca atunci cand dracii isi baga coada, inseamna ca Dumnezeu o sa intervina", a spus Gigi Becali la PRO X.