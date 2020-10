Anunt SOCANT in Liga 1! Anamaria Prodan are telefoanele ascultate de catre procurori! Motivul este incredibil

Scandalul meciurilor trucate din 2016 de la Gloria Buzau, a prins-o la mijloc si pe Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a fost informata de catre Parchet ca ii sunt ascultate telefoanele. Impresarul spune ca este anchetata in cazul meciurilor de la Gloria Buzau. Comisia de Disciplina a suspendat in 2016 mai multi jucatori si antrenori de la echipa pentru trucarea meciurilor.

"Am primit o hartie in care scrie ca sunt monitorizata. Cand stiu ca sunt corecta ma enervez... Scrie in hartie ca am un dosar privind manipularea rezultatelor meciurilor Gloriei Buzau. Si ca au fost luate masuri de supraveghere tehnica, interceptare si inregistrare a comunicatiilor prin telefon"



"Nici macar nu am trecut pe la Gloria Buzau. Eu nu am legatura cu asa ceva. Sunt bani aruncati degeaba. Stau si ma urmaresc ambiental, in casa, in masina. Am o viata plictisitoare. Nu am nimic in afara de transferuri! Telefonul imi facea figuri de doi ani. Prietenii imi ziceau ca am telefonul ascultat. Da, si ambiental ma asculta. Se laudau toti prin Federatie. Am prieteni care imi spun ca sunt oameni care nu ma suporta", a declarat Anamaria Prodan pentru Gazeta Sporturilor.

Gloria Buzau are nu mai putin de 10 meciuri suspecte de trucaj. Conform raportului intocmit de Federatia Romana de Fotbal, 17 jucatori si antrenori sunt suspecti. Cel mai sanctionat personaj din aceasta ancheta este Ion Viorel, care a primit o amenda de 200 de mii de lei si o suspendare de doi ani.

Aceeasi sanctiune au luat-o si secunzii sai, Romica Bunica (cel care a marcat celebrul gol din ultimul minut contra FCSB-ului, intr-un Gloria Buzau - FCSB 1-1, meci jucat in noiembrie 2007) si Marian Rosu.