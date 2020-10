"Fotbalistii si antrenorii, care sunt frumosi, au mult mai multa incredere in ei!" Anamaria Prodan a dezvaluit de ce l-a ales pe Ruben Albes

Hermannstadt se afla pe locul cinci al clasamentului, echipa avand o singura infrangere in sase etape, iar aceea fiind impotriva campioanei CFR Cluj.

Ruben Albes a venit la Sibiu in luna iunie a acestui an, iar de atunci a reusit sa salveze echipa de la retrogradare si sa o aduca in acest sezon pe locurile de playoff.

Intrebata de cei de la Gazeta Sporturilor despre motivul pentru care l-a ales pe Ruben Albes pe banca lui Hermannstadt, Anamaria Prodan a dezvaluit atuurile pe care spaniolul le are si care au convins-o ca e omul potrivit.

"Ruben are echipa lui, iar preparatorul lui fizic este unul dintre cei mai buni din prima divizie din Spania, e fabulos. In momentul acesta in Romania, daca o echipa mare ar avea nevoie de antrenor, eu una l-as propune pe Ruben Albes si echipa lui. I-am urmarit meciurile de la Murcia si alte echipe pe care le-a antrenat, iar eu cred cu tarie ca fotbalistii sau antrenorii care au imagine si sunt frumosi, au mult mai multa incredere in ei si fac bani din publicitate", a declarat Anamaria Prodan.

Ruben Albes are 35 de ani, iar in cariera lui a mai antrenat in ligile inferioare din Spania la Murcia, Celta Vigo B, Real Valladolid B, Eldense, Novelda.