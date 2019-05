EXCLUSIV | Anuntul care face lumina la FCSB: ce se intampla cu MM Stoica dupa venirea lui Edi Iordanescu! "Nu fac ca el! La ce sa-l comande el pe Edi?"

FCSB are un nou antrenor!

FCSB are un nou antrenor! Sursele www.sport.ro noteaza ca patronul Gigi Becali a batut palma cu Edi Iordanescu.

Gigi Becali a confirmat apoi ca Edi Iordanescu este in proportie de 99,9% noul antrenor al FCSB. Patronul FCSB a vorbit si viitoarea relatie dintre Edi Iordanescu si Mihai Stoica.

"MM Stoica e numarul 1 club dupa mine. Deci, e al doilea. Eu doar in consult pe MM. Nu fac ca el, doar il consult. Sunt momente cand tin cont de parerea lui si momente cand nu tin cont de parerea lui. MM este un supervizor al meu. La ce sa-l comande el pe Edi? Ca Edi e antrenor. MM va fi in aceeasi pozitie in club. Eu cred ca se impaca cu Edi. Niciunul nu au frustrari ca sunt baieti destepti", a declarat Gigi Becali la ProX.

Becali confirma: "Da, putem spune ca Edi e antrenorul FCSB-ului"

Gigi Becali a confirmat la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, acordul cu Edi Iordanescu.

"Putem spune ca Edi este noul antrenor al FCSB-ului, da! Lipseste doar semnatura de pe contract", a declarat latifundiarul din Pipera la PRO X.