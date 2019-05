Becali A RATAT un transfer colosal: "O sa fie jucator de 150-200 de milioane de euro!" Motivul incredibil pentru care a ezitat sa-l aduca la FCSB: "Mi s-a zis ca e lent!"

FCSB a terminat sezonul pe locul 2. Pentru al patrulea an consecutiv, ceea ce reprezinta un record absolut in Liga 1.

Gigi Becali pregateste o campanie de transferuri impresionanta in vara, iar primul pe lista patronului de la FCSB este De Nooijer de la Viitorul. Becali sustine ca mai trebuie sa se inteleaga si cu jucatorul in privinta contractului pentru ca mutarea sa se oficializeze.

Becali nu a renuntat inca la visul de a-l aduce pe Ianis Hagi. Spera ca jucatorul numarul 1 de la Viitorul sa aleaga in cele din urma o trecere la echipa sa in vara si sa nu dea curs unei oferte din strainatate.

Becali are si un regret: l-a pierdut pe Tudor Baluta pentru ca a fost sfatuit gresit! Baluta va pleca la Brighton, club cu care a semnat inca din precedenta perioada de mercato.

"Pot sa-l iau pe De Nooijer, normal ca pot sa-l iau. Dar trebuie sa vorbesc cu el, cu jucatorul. Gica mi-a spus ca nu e niciun fel de problema. Sa vedem ce mai apare. Mie imi place Ivan, am facut oferta la Krasnodar. Despre Pascanu, tot asa, am facut oferta si a ramas ca mai discutam. A ramas in coada de peste. Cu Budescu nu am vorbit. Alex Baluta mi-a spus ca nu se mai intoarce in Romania, vrea sa joace in strainatate. Imi pare rau de Baluta ca l-am scapat. O sa fie mare jucator. O sa fie jucator de 150-200 de milioane de euro in doi-trei ani. Mi s-a spus ca e lent, asa mi-a spus cineva. La Ianis nu conteaza diferenta de bani. Unde vrea el sa joace, acolo joaca. Nu conteaza oferta. Nu stiu daca vrea la FCSB, sa vedem...", a declarat Gigi Becali pentru ProX.