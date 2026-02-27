Valentin Carboni, mijlocașul ofensiv împrumutat în acest sezon, a suferit o accidentare gravă și va lipsi cel puțin opt luni.

În vară, fotbalistul de 20 de ani a fost cedat la Genoa, club patronat de Dan Șucu. După șase luni și 15 apariții, contractul i-a fost reziliat, iar Inter l-a trimis sub formă de împrumut în Argentina, la Racing Club.

Cristi Chivu a primit vestea! S-a accidentat și e OUT opt luni

Ghinionul l-a lovit din nou pe tânărul argentinian. Carboni s-a accidentat la antrenament, iar verdictul medicilor a fost crunt: ruptură de ligament încrucișat la genunchiul drept, informează presa din Argentina.