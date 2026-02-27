Cristi Chivu a primit vestea! S-a accidentat și e OUT opt luni

Cristi Chivu a primit vestea! S-a accidentat și e OUT opt luni
Lovitură grea pentru Inter Milano. 

valentin carbonicristi chivudan sucuInter Milano
Valentin Carboni, mijlocașul ofensiv împrumutat în acest sezon, a suferit o accidentare gravă și va lipsi cel puțin opt luni.

În vară, fotbalistul de 20 de ani a fost cedat la Genoa, club patronat de Dan Șucu. După șase luni și 15 apariții, contractul i-a fost reziliat, iar Inter l-a trimis sub formă de împrumut în Argentina, la Racing Club.

Ghinionul l-a lovit din nou pe tânărul argentinian. Carboni s-a accidentat la antrenament, iar verdictul medicilor a fost crunt: ruptură de ligament încrucișat la genunchiul drept, informează presa din Argentina.

Nu este prima astfel de problemă pentru jucător. În 2024, Carboni a suferit o ruptură similară, dar la genunchiul stâng. Acum, noua accidentare îl va ține departe de teren până la finalul anului.

Carboni apucase să joace cinci meciuri pentru Racing, trei ca titular. La Genoa a bifat 15 partide și o pasă decisivă. Cota sa de piață este estimată la 10 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

După gerul și ninsorile din februarie, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

stirileprotv După gerul și ninsorile din februarie, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Mii de români au câștigat joi la Loto. Premii de peste două milioane de lei

stirileprotv Mii de români au câștigat joi la Loto. Premii de peste două milioane de lei

Reforma pensiilor speciale a fost promulgată de Nicușor Dan. Legea a ajuns pe masa președintelui după 5 amânări la CCR

stirileprotv Reforma pensiilor speciale a fost promulgată de Nicușor Dan. Legea a ajuns pe masa președintelui după 5 amânări la CCR

