Roberto De Zerbi, fost mijlocaș al celor de la CFR Cluj, este astăzi unul dintre cei mai apreciați antrenori din Europa. Italianul de 46 de ani impresionează la Olympique Marseille, formație cu care a încheiat sezonul trecut pe locul 2 în Ligue 1 și care acum conduce clasamentul după 8 etape. Marseille are 18 puncte, cu unul peste PSG. Meciurile din Ligue 1 se văd în exclusivitate pe VOYO!

De Zerbi a ajuns unul dintre cei mai doriți antrenori ai Europei!

Născut pe 6 iunie 1979, în Brescia, De Zerbi a trecut în cariera sa de jucător și pe la CFR Cluj, unde a fost campion și câștigător al Cupei României.

A evoluat în 22 de partide pentru ardeleni și a marcat 8 goluri, contribuind decisiv la titlul din 2010, sub comanda lui Andrea Mandorlini.

  • Roberto De Zerbi, pe vremea când evolua pentru CFR Cluj

După retragere, De Zerbi a început o ascensiune spectaculoasă în antrenorat. A promovat cu Foggia în Serie B, a trecut pe la Palermo și Benevento, iar la Sassuolo și-a construit reputația de antrenor modern.

A urmat aventura la Șahtior Donețk, unde a cucerit Supercupa Ucrainei, iar apoi mutarea în Premier League, la Brighton. Cu englezii, a scris istorie: locul 6 și prima calificare în Europa League din istoria clubului.

În vara lui 2024, De Zerbi a preluat Marseille, unde a început excelent și e considerat principalul rival al lui PSG la titlu.

Roberto Bordin: „De Zerbi este un adevărat maestru!”

Unul dintre cei care l-au cunoscut bine pe De Zerbi în perioada CFR Cluj este Roberto Bordin, fost secund al lui Mandorlini. Într-un interviu pentru Sport.ro, tehnicianul a vorbit cu admirație despre fostul său jucător.

„De Zerbi avea un caracter ciudat. Juca pe postul de număr 10, dar avea un temperament ca al lui Gattuso. Era, era luptător, deși avea un rol tehnic. Era foarte bun cu piciorul stâng, un jucător puternic, cu un caracter aparte, dar foarte determinat. Aceste trăsături le-a adus și în cariera de antrenor. 

Îmi place mult De Zerbi ca antrenor, pentru că e inovator și modern. Îi place să joace un fotbal practic, chiar dacă uneori cere lucruri complexe de la jucători. Îi place să controleze jocul, să fie stăpânul partidei, ceea ce îl face ideal pentru fotbalul modern. E un antrenor excelent, un adevărat maestru”, a spus Roberto Bordin pentru Sport.ro.

Urmează o perioadă relativ ușoară pentru Roberto De Zerbi

După victoria cu 6-2 împotriva lui Le Havre din campionat, pentru Marseille urmează etapa #3 din faza ligii Champions League. Francezii vor da piept cu portughezii de la Sporting Lisabona miercuri, de la ora 22:00, în deplasare.

Duelul cu lusitanii ar fi singurul care cântărește greu, dat fiind faptul că, de îndată ce se vor întoarce în Franța, va urma o deplasare cu Lens, un meci acasă cu Angers și o deplasare cu Auxerre, toate trei fiind formații de mijloc-jos al clasamentului.

