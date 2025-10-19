VIDEO Alcaraz, cuvinte mari înaintea unei noi finale cu Sinner: cum s-a lăudat singur ibericul

Marcu Czentye
Carlos Alcaraz face declarații care pot intimida concurența, în circuitul ATP.

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Tenis ATP, Six Kings Slam
Ca și cum tenisul prestat de Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) nu ar fi deja impunător, tenismenul din Murcia reușește să își afirme supremația și în jocul declarațiilor.

Tenismenul din Murcia a oferit un răspuns interesant când a fost întrebat dacă lumea vede, în prezent, cea mai bună versiune a lui Carlos Alcaraz, ca tenismen.

Carlos Alcaraz, convins că va fi și mai bun în viitor: „Încă nu sunt în floarea vârstei.”

Cu șaizeci și șapte de victorii în cele șaptezeci și patru de meciuri oficiale disputate până acum în 2025, dar și cu două titluri de mare șlem, cucerite la Roland Garros și US Open, era dificil ca Alcaraz să nu fie de acord cu acest punct de vedere.

Însă Alcaraz a ținut morțiș să își dezvolte răspunsul, transmițând că nu se află, sub nicio formă, în cei mai buni ai carierei sale.

„Fără nicio îndoială, ce pot să spun, după anul pe care l-am avut? Dar ceea ce simt e că nu sunt în floarea vârstei.

Există un Carlos mai bun care e pe drum, mai sunt lucruri care pot fi îmbunătățite,” a comentat Carlos Alcaraz, într-un răspuns acordat fostului tenismen spaniol, Feliciano Lopez.

Kyrgios crede că Alcaraz îl poate depăși pe Djokovic

Cu șase titluri de mare șlem, la douăzeci și doi de ani, Carlos Alcaraz poate visa la depășirea recordului istoric, deținut de Novak Djokovic, crede Nick Kyrgios.

„Nole”, care are în palmares douăzeci și patru de trofee majore, ar putea fi întrecut de Alcaraz, potrivit tenismenului din Canberra: „În ritmul pe care îl menține, ar putea atinge această performanță, sigur,” s-a pronunțat Kyrgios.

În finala „Six Kings Slam”, competiție neoficială organizată la Riad, Carlos Alcaraz îl va întâlni pe Jannik Sinner. Meciul are loc sâmbătă, de la ora 21:00.

Precedentul meci dintre cei doi a avut loc în finala US Open și s-a încheiat cu o victorie în patru seturi pentru Alcaraz, scor 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.

