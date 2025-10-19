Ca și cum tenisul prestat de Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) nu ar fi deja impunător, tenismenul din Murcia reușește să își afirme supremația și în jocul declarațiilor.

Tenismenul din Murcia a oferit un răspuns interesant când a fost întrebat dacă lumea vede, în prezent, cea mai bună versiune a lui Carlos Alcaraz, ca tenismen.

Carlos Alcaraz, convins că va fi și mai bun în viitor: „Încă nu sunt în floarea vârstei.”

Cu șaizeci și șapte de victorii în cele șaptezeci și patru de meciuri oficiale disputate până acum în 2025, dar și cu două titluri de mare șlem, cucerite la Roland Garros și US Open, era dificil ca Alcaraz să nu fie de acord cu acest punct de vedere.

Însă Alcaraz a ținut morțiș să își dezvolte răspunsul, transmițând că nu se află, sub nicio formă, în cei mai buni ai carierei sale.

„Fără nicio îndoială, ce pot să spun, după anul pe care l-am avut? Dar ceea ce simt e că nu sunt în floarea vârstei.

Există un Carlos mai bun care e pe drum, mai sunt lucruri care pot fi îmbunătățite,” a comentat Carlos Alcaraz, într-un răspuns acordat fostului tenismen spaniol, Feliciano Lopez.