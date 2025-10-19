Inter Milano a câștigat derby-ul de pe Stadio Olimpico, 1-0 cu AS Roma, și a urcat temporar pe primul loc în Serie A. Echipa pregătită de Cristi Chivu a ajuns la șase victorii consecutive în toate competițiile.



Golul decisiv al partidei a fost marcat în minutul 6 de Ange-Yoan Bonny, după o fază de contraatac construită rapid de Barella. Deși Roma a dominat ulterior, apărarea lui Inter a rezistat presiunii, iar Sommer a avut câteva intervenții salvatoare în fața lui Dybala și Dovbyk.



Ce a declarat Cristi Chivu la conferința de presă după ce Inter a ajuns pe locul 1 în Serie A

La finalul meciului, Cristi Chivu s-a arătat mulțumit de atitudinea jucătorilor săi, dar a transmis că echipa are în continuare loc de progres.



„Astăzi, echipa a arătat multă personalitate. În meciul cu Torino am cerut să înțeleagă momentele jocului, iar azi au făcut-o foarte bine. Am jucat o primă repriză excelentă, deși puteam fi mai lucizi pe alocuri. În repriza a doua am scăzut puțin ritmul, dar era normal. Toți au tras pentru echipă și mă bucur că au fost răsplătiți. Băieții merită această victorie, pentru sacrificiul și munca depusă”, a declarat Chivu.



Tehnicianul român a vorbit și despre prestația jucătorilor din ofensivă: „Sunt fericit pentru Ange și pentru Lautaro, care s-a pus la dispoziția echipei chiar dacă nu era 100% pregătit. Pio a muncit și el mult, a jucat chiar și mijlocaș la nevoie. Meritul este al întregului grup, pentru mentalitatea corectă și spiritul de echipă.”



Întrebat despre Akanji, Chivu a evitat să vorbească individual: „Nu îmi place să discut despre un singur jucător. Știm cu toții cine este și cât de important e. La fel și ceilalți – Bisseck, Acerbi și toți ceilalți aduc experiență, motivație și ambiție. Sunt bucuros să am asemenea fotbaliști.”



Antrenorul român a încheiat spunând că nu se uită la clasament, deși Inter este acum lider: „Mă gândesc doar la echipa mea. Avem propriile probleme și un drum complicat în față. Nu ne uităm la alții, trebuie doar să rămânem concentrați.”



În etapa viitoare, Inter va juca un meci de foc pe terenul campioanei Napoli, înainte de duelul din Liga Campionilor cu Royale Union Saint-Gilloise.

