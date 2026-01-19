La finalul meciului, Eugen Neagoe, tehnicianul celor de la Petrolul Ploiești, s-a arătat extrem de dezamăgit de prestația defensivă a echipei sale. Deși a recunoscut superioritatea oltenilor, Neagoe a subliniat că diferența de pe tabelă a fost facilitată de erorile de neconceput comise de „elevii” săi.



„Când faci patru cadouri… Le-am spus și lor. Luna cadourilor s-a terminat. Efectiv să-i dai pasă la adversar, să o bage în poartă. Asta nu am făcut la antrenament. Nu-mi imaginam că putem să facem asemenea greşeli, chiar dacă am întâlnit o asemenea echipă bună. La aşa scor nu mai ai ce să zici.

„Nu arătăm ca o echipă de retrogradare”



Repriza a doua am controlat, am pus presiune, dar nu am mai marcat. În schimb am mai făcut două greşeli, o prostie la final. Şi ăsta e scorul. Craiova a fost echipa mai bună, dar când dai adversarului să bage mingea în poartă?! Asta nu am făcut la antrenament”, a spus Eugen Neagoe la finalul meciului.



Universitatea a învins-o pe Petrolul cu 4-0 şi în Cupa României, tot la Ploieşti. În tur, Universitatea s-a impus cu 2-0.



Universitatea este neînvinsă de şase jocuri (patru victorii şi două egaluri). Petrolul a obţinut un singur punct în ultimele patru etape şi a marcat un singur gol.

