Petrolul - Farul, partidă contând pentru etapa a 23-a din Superliga României, va avea loc mâine, începând cu ora 14:30. Confruntarea va fi transmisă în format LIVE TEXT de Sport.ro.

Eugen Neagoe a prefațat partida Petrolul - Farul

Eugen Neagoe, antrenorul gazdelor, a prefațat meciul. Neagoe se așteaptă la un joc dificil contra grupării dobrogene și le-a transmis fanilor că „lupii galbeni” au nevoie de susținerea lor, chiar dacă sunt supărați pentru situația echipei.

„Întâlnim o echipă bună, știm foarte bine ce înseamnă Farul și ce filozofie au cei de acolo. Dar are mai puțină importanță ce fac ei, ci contează cum ne vom prezenta noi. Trebuie să arătăm bine din toate punctele de vedere – fizic, psihic, mental – și suntem obligați să tranșăm jocul în favoarea noastră. Sper să nu mai facem greșeli ca la meciul trecut, pentru că, la un asemenea nivel, adversarul nu te iartă.

Jucătorii au nevoie de susținere în continuare și sper ca suporterii să fie lângă noi. Sunt supărați pentru poziția din clasament, pentru jocul echipei, au dreptate să fie nemulțumiți, îi înțeleg, dar doar cu ajutorul lor putem depășim acest moment”, a declarat Eugen Neagoe, antrenorul „lupilor galbeni”, înainte de Petrolul - Farul.

Doi absenți de la Petrolul

El a confirmat că nu se va putea baza împotriva „marinarilor” pe spaniolul Rafinha și Alexandru Matei, potrivit fcpetrolul.ro: „Cei doi nu vor face parte din efectivul pentru meciul cu Farul, ambii acuzând probleme musculare. Mai avem un antrenament și sper să nu mai apară alte evenimente neplăcute, astfel încât jucătorii care vor fi în lot să fie și apți 100% din punct de vedere fizic”.

