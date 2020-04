"Eu nu am nevoie de ei!" Reactia lui Gigi Becali dupa ce fanii din Peluza Nord vor sa doneze bani pentru Dinamo!" Ce a spus patronul ros-albastrilor

Gigi Becali a vorbit despre donatiile pe care vor sa le faca cei de la Peluza Nord catre Dinamo.

Dinamo trece prin momente dificile in acest moment si chiar daca se va rezolva problema cu licenta, situatia la club va fi in continuare grea. In ultima vreme, multi fani dinamovisti au donat bani pentru a ajuta clubul. Liderul peluzei celor de la FCSB, Gheorghe Mustata, a declarat ca si cei de la Peluza Nord vor dona bani catre rivali.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre situatia de la Dinamo si despre donatiile pe care ar urma sa le faca cei de la Peluza Nord.

"Vezi ce frumos e? Nu exista dusmanie, e foarte bine, ma incanta ideea. Nu vrem sa moara rivalul, vrem sa ne luptam cu el. E frumoasa lupta intre Dinamo si Steaua. Eu nu sunt fanatic, la mine sunt banii, eu nu am nevoie de Dinamo, mie imi face rau. Cu mine isi da viata si la un derby nu se stie rezultatul. Eu nu vreau, de exemplu. Am si eu o parte care spune ca e frumos sa joci cu Dinamo, e mult mai gustoasa victoria", a declarat Gigi Becali, la PRO X.