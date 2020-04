"El mi-a salvat cariera!" Lucian Sanmartean isi arata recunostinta pentru omul care si-a pus increderea in el! Ce spune fostul jucator de la FCSB

Lucian Sanmartean a vorbit despre cariera sa si despre cum a fost salvat.

Lucian Sanmartean, fostul jucator de la FCSB, a vorbit despre perioada in care era jucator si despre cine i-a salvat cariera. Adrian Porumboiu l-a adus la Vaslui in anul 2009, iar Sanmartean nu a dezamagit.

"A fost o etapa frumoasa la Vaslui. Domnul Porumboiu mi-a salvat cariera, iar prin jocurile mele cred ca i-am aratat recunostinta. Mi-a dat posibilitatea sa ajung la nationala si sa joc la un Euro.", a declarat Sanmartean la DigiSport.

Dupa cinci ani petrecuti la Vaslui, Sanmartean a ajuns la FCSB unde a facut o figura foarte frumoasa si de unde a ajuns la nationala. Acolo l-a avut coleg in atac pe Keseru, despre care are numai cuvinte de lauda. "Ca atacanti, mi-a placut foarte mult Keseru si Rusescu, dar cu Keseru m-am inteles cel mai bine.", a adugat Sanmartean.

Lucian se mentine in forma chiar daca nu mai joaca fotbal: "Este suficient cat am performat in fotbal. O ciorba reincalzita nu mai e asa buna. Ma mentin si acasa, ma antrenez, ma joc cu fetita."

Sanmartean a mai evoluat la Gloria Bistrita si Panatinaikos, insa la Vaslui si-a redescoperit cariera si a devenit unul din cei mai buni pasatori din Liga 1.