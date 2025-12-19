Bologna - Inter, LIVE pe VOYO de la 21:00. Echipe probabile + ce cotă are Inter pentru a se califica în finală + analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Bologna a câștigat cu 1-0 ultima partidă jucată împotriva lui Inter, în Aprilie 2025.

Bologna și Inter sunt combatantele, amândouă dorind, evident, marele trofeu. În finală le așteaptă Napoli, echipa lui Conte, care a câștigat 2-0 împotriva Milanului în cealaltă semifinală.

Una dintre semifinalele Supercupei Italiei, se joacă azi, la Riyadh, în Arabia Saudită.

Bologna - Inter, meci important pentru Cristi Chivu | Cote la pariuri. Analiza lui Dan Chilom

La casele de pariuri, echipa lui Cristi Chivu este favorită la victorie, cu o cotă de 1.78



Bologna are 4.80 pentru un succes.



Egalul are o cotă de 3.80



Ambele echipe marchează - 1.72



Inter merge mai departe - 1.45



Bologna merge mai departe - 2.70



In ultimele 10 meciuri directe dintre cele două este egalitate 4-4!



Chivu îl conduce cu 1-0 pe Vicenza Italiano în duelurile directe.



Al - Awwal Park va găzdui partida, arenă de 26.100 de locuri.



Daniele Chiffi va fi centralul jocului, arbitru care acordă în medie 4.27 cartonașe galbene, și 0,24 roșii.



Sugestia Sport.ro:



Ambele echipe marchează

