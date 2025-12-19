Bologna - Inter, LIVE pe VOYO de la 21:00. Echipe probabile + ce cotă are Inter pentru a se califica în finală + analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Bologna - Inter, LIVE pe VOYO de la 21:00. Echipe probabile + ce cotă are Inter pentru a se califica &icirc;n finală + analiza și pronosticul lui Dan Chilom Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul e transmis de VOYO.

TAGS:
Bologna InterSupercupa ItalieichivuVoyo
Din articol

Una dintre semifinalele Supercupei Italiei, se joacă azi, la Riyadh, în Arabia Saudită. 

Bologna și Inter sunt combatantele, amândouă dorind, evident, marele trofeu. În finală le așteaptă Napoli, echipa lui Conte, care a câștigat 2-0 împotriva Milanului în cealaltă semifinală. 

Bologna - Inter | Echipe probabile

Bologna 

Ravaglia; Holm, Lucumi, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

Inter Milano

Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

Bologna a câștigat cu 1-0 ultima partidă jucată împotriva lui Inter, în Aprilie 2025. 

Bologna - Inter, meci important pentru Cristi Chivu | Cote la pariuri. Analiza lui Dan Chilom

La casele de pariuri, echipa lui Cristi Chivu este favorită la victorie, cu o cotă de 1.78

Bologna are 4.80 pentru un succes.

Egalul are o cotă de 3.80

Ambele echipe marchează - 1.72

Inter merge mai departe - 1.45

Bologna merge mai departe - 2.70

In ultimele 10 meciuri directe dintre cele două este egalitate 4-4! 

Chivu îl conduce cu 1-0 pe Vicenza Italiano în duelurile directe. 

Al - Awwal Park va găzdui partida, arenă de 26.100 de locuri. 

Daniele Chiffi va fi centralul jocului, arbitru care acordă în medie 4.27 cartonașe galbene, și 0,24 roșii.

Sugestia Sport.ro:

Ambele echipe marchează

Articol recomandat de stirileprotv.ro
„De ce ruşii obişnuiţi trăiesc mai prost decât oamenii din Papua Noua Guinee?”. Întrebări incomode pentru Vladimir Putin
&bdquo;De ce ruşii obişnuiţi trăiesc mai prost dec&acirc;t oamenii din Papua Noua Guinee?&rdquo;. &Icirc;ntrebări incomode pentru Vladimir Putin
ARTICOLE PE SUBIECT
Cine transmite Bologna &ndash; Inter? Unde poți vedea live online meciul echipei lui Cristi Chivu din Supercupa Italiei
Cine transmite Bologna – Inter? Unde poți vedea live online meciul echipei lui Cristi Chivu din Supercupa Italiei
Chivu surprinde &icirc;nainte de Supercupa Italiei: Suntem intruși, nu merităm să fim aici!
Chivu surprinde înainte de Supercupa Italiei: "Suntem intruși, nu merităm să fim aici!"
ULTIMELE STIRI
FC Botoșani - CFR Cluj, LIVE TEXT de la 20:00 | Echipele de start. Ceața &icirc;nvăluie stadionul
FC Botoșani - CFR Cluj, LIVE TEXT de la 20:00 | Echipele de start. Ceața învăluie stadionul
Sir Alex Ferguson, replică neașteptată c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat despre Manchester United. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO
Sir Alex Ferguson, replică neașteptată când a fost întrebat despre Manchester United. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO
Radu Drăgușin, disponibil contra lui Liverpool? Anunțul făcut de Thomas Frank
Radu Drăgușin, disponibil contra lui Liverpool? Anunțul făcut de Thomas Frank
Se dorește plecarea lui Andrei Prepeliță de la Unirea Slobozia! Situație tensionată &icirc;n vestiar: ori pleacă antrenorul, ori &rdquo;gașca&rdquo;
Se dorește plecarea lui Andrei Prepeliță de la Unirea Slobozia! Situație tensionată în vestiar: ori pleacă antrenorul, ori ”gașca”
Alexandru Musi anunță un moment istoric pentru Dinamo: &bdquo;Avem șanse să c&acirc;știgăm campionatul&rdquo;. Cum pot termina &bdquo;c&acirc;inii&rdquo; anul &icirc;n fruntea Superligii
Alexandru Musi anunță un moment istoric pentru Dinamo: „Avem șanse să câștigăm campionatul”. Cum pot termina „câinii” anul în fruntea Superligii
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răzvan Marin a ținut să &icirc;i transmită un mesaj Universității Craiova după victoria incredibilă a lui AEK Atena

Răzvan Marin a ținut să îi transmită un mesaj Universității Craiova după victoria incredibilă a lui AEK Atena

Ce transfer la FCSB! &rdquo;Este o lovitură&rdquo;

Ce transfer la FCSB! ”Este o lovitură”

AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2 | Eliminați din Conference League &icirc;n minutul 90+15... două goluri &icirc;n prelungiri le-au pus capac oltenilor

AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2 | Eliminați din Conference League în minutul 90+15... două goluri în prelungiri le-au pus capac oltenilor

Dinamo n-a mai stat pe g&acirc;nduri și l-a transferat: &rdquo;&Icirc;l luăm&rdquo;

Dinamo n-a mai stat pe gânduri și l-a transferat: ”Îl luăm”

&rdquo;Azi au &icirc;ntrecut măsura!&rdquo; Gică Craioveanu a răbufnit &icirc;n direct la TV după eliminarea dramatică suferită de Universitatea Craiova

”Azi au întrecut măsura!” Gică Craioveanu a răbufnit în direct la TV după eliminarea dramatică suferită de Universitatea Craiova

Rotaru pl&acirc;nge și r&acirc;de &icirc;n același timp! Cu c&acirc;ți bani s-a ales Craiova după eliminarea din UEFA Conference League. Toate calculele

Rotaru plânge și râde în același timp! Cu câți bani s-a ales Craiova după eliminarea din UEFA Conference League. Toate calculele



Recomandarile redactiei
Radu Drăgușin, disponibil contra lui Liverpool? Anunțul făcut de Thomas Frank
Radu Drăgușin, disponibil contra lui Liverpool? Anunțul făcut de Thomas Frank
Talpan a cerut ca FCSB și naționala să fie excluse din competițiile europene: &rdquo;Dacă nu iau măsuri, mă voi adresa Ministerului Justiției din Elveția&rdquo;
Talpan a cerut ca FCSB și naționala să fie excluse din competițiile europene: ”Dacă nu iau măsuri, mă voi adresa Ministerului Justiției din Elveția”
Alexandru Musi anunță un moment istoric pentru Dinamo: &bdquo;Avem șanse să c&acirc;știgăm campionatul&rdquo;. Cum pot termina &bdquo;c&acirc;inii&rdquo; anul &icirc;n fruntea Superligii
Alexandru Musi anunță un moment istoric pentru Dinamo: „Avem șanse să câștigăm campionatul”. Cum pot termina „câinii” anul în fruntea Superligii
Ce transfer la FCSB! &rdquo;Este o lovitură&rdquo;
Ce transfer la FCSB! ”Este o lovitură”
FC Botoșani - CFR Cluj, LIVE TEXT de la 20:00 | Echipele de start. Ceața &icirc;nvăluie stadionul
FC Botoșani - CFR Cluj, LIVE TEXT de la 20:00 | Echipele de start. Ceața învăluie stadionul
Alte subiecte de interes
Probleme pentru Inter Milano &icirc;naintea finalei Supercupei Italiei cu AC Milan, LIVE pe VOYO luni, de la 21:00!
Probleme pentru Inter Milano înaintea finalei Supercupei Italiei cu AC Milan, LIVE pe VOYO luni, de la 21:00!
Reacția lui Sergio Conceicao după ce a calificat-o pe AC Milan &icirc;n finala Supercupei Italiei, exclusiv pe VOYO
Reacția lui Sergio Conceicao după ce a calificat-o pe AC Milan în finala Supercupei Italiei, exclusiv pe VOYO
Anunt bomba! Cristi Chivu, ofertat de o echipa din Romania! Ce s-a intamplat si ce spune impresarul fostului fotbalist
Anunt bomba! Cristi Chivu, ofertat de o echipa din Romania! Ce s-a intamplat si ce spune impresarul fostului fotbalist
Giovanni Becali a DEZVALUIT tot! De ce s-a retras Chivu din fotbalul romanesc! S-a dus mai la fund!
Giovanni Becali a DEZVALUIT tot! De ce s-a retras Chivu din fotbalul romanesc! "S-a dus mai la fund!"
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
CITESTE SI
Un satelit Starlink s-a desprins de pe orbită şi cade pe Păm&acirc;nt. Compania spune că s-a produs o &bdquo;anomalie&rdquo;

stirileprotv Un satelit Starlink s-a desprins de pe orbită şi cade pe Pământ. Compania spune că s-a produs o „anomalie”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului

stirileprotv Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului

FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat &icirc;n Rom&acirc;nia. C&acirc;t costă una dintre cele mai v&acirc;ndute mașini de pe piața locală

stirileprotv FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat în România. Cât costă una dintre cele mai vândute mașini de pe piața locală

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!