Bologna - Inter, LIVE pe VOYO de la 21:00. Echipe probabile + ce cotă are Inter pentru a se califica în finală + analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Una dintre semifinalele Supercupei Italiei, se joacă azi, la Riyadh, în Arabia Saudită.
Bologna și Inter sunt combatantele, amândouă dorind, evident, marele trofeu. În finală le așteaptă Napoli, echipa lui Conte, care a câștigat 2-0 împotriva Milanului în cealaltă semifinală.
Bologna - Inter | Echipe probabile
Bologna
Ravaglia; Holm, Lucumi, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro
Inter Milano
Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez
Bologna a câștigat cu 1-0 ultima partidă jucată împotriva lui Inter, în Aprilie 2025.
Bologna - Inter, meci important pentru Cristi Chivu | Cote la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
La casele de pariuri, echipa lui Cristi Chivu este favorită la victorie, cu o cotă de 1.78
Bologna are 4.80 pentru un succes.
Egalul are o cotă de 3.80
Ambele echipe marchează - 1.72
Inter merge mai departe - 1.45
Bologna merge mai departe - 2.70
In ultimele 10 meciuri directe dintre cele două este egalitate 4-4!
Chivu îl conduce cu 1-0 pe Vicenza Italiano în duelurile directe.
Al - Awwal Park va găzdui partida, arenă de 26.100 de locuri.
Daniele Chiffi va fi centralul jocului, arbitru care acordă în medie 4.27 cartonașe galbene, și 0,24 roșii.
Sugestia Sport.ro:
Ambele echipe marchează