"Il dau cu 500.000 de euro!" Gigi Becali a anuntat primul jucator care va pleca de la FCSB! Pe cine va aduce in locul sau: "Dau atat si imi raman si bani de seminte!"

Gigi Becali a anuntat primul jucator care pleaca de la FCSB si pe ce suma.

Jucatorul celor de la FCSB, Andrei Miron (25 de ani), este foarte aproape sa plece de la FCSB. Rusii de la Ural Ekaterinburg insista pentru un transfer al fotbalistului venit la ros-albastri de la FC Botosani.

Fundasul a evoluat doar in doua meciuri pentru FCSB de cand a venit sub comanda lui Vintila, dar deja are oferte de transfer. Patronul ros-albastrilor, Gigi Becali, a vorbit despre transferul lui Andrei Miron si spune ca il va da in schimbul a 500.000 de euro.

"Pentru Miron am cerut 500.000. Il dau cu 500.000 pe Miron, dau 400.000 pe Chindris si imi mai raman si 100.000, bani de seminte", a declarat Gigi Becali, la PRO X.