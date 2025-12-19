Colericul Nalbandian a jucat cu toți trei și nu a ezitat: „Unanimitate. El e cel mai bun din istoria tenisului”

Marcu Czentye
David Nalbandian (43 de ani), răspuns clar la întrebarea care îi separă pe Federer, Nadal și Djokovic.

Retras din tenis în urmă cu doisprezece ani, David Nalbandian nu a ezitat când a fost întrebat despre numele celui mai bun tenismen din istorie.

Fostul tenismen argentinian crede că există două straturi ale discuției care încearcă să îi separe pe Novak Djokovic, Roger Federer și Rafael Nadal, din punct de vedere calitativ.

Nalbandian vede „unanimitate” în dezbaterea faimoasă a tenisului: „Djokovic e cel mai bun, fără îndoială.”

Pe de-o parte, Nalbandian vede „o unanimitate” în ceea ce privește identificarea celui mai bun jucător, iar acesta este Novak Djokovic, însă admite, pe de altă parte, că „gusturile oamenilor”, influențate de rivalitatea fascinantă dintre Federer și Nadal au schimbat mult această discuție.

„Eu cred că există unanimitate, dar și gusturi diferite. Fără îndoieli, Djokovic e cel mai bun - ca rezultate, ca numere, în toate.

Dar îți poate plăcea mult mai mult de Federer sau de Nadal. Ei au fost puțin inferiori, în numărul de titluri, dar, din punct de vedere simbolic, au însemnat mai mult pentru oameni decât a însemnat Djokovic.

Dar Djokovic e mai profesionist. Îți poate plăcea sau nu, dar, în ochii mei, e mai bun, fără nicio îndoială,” s-a pronunțat Nalbandian în emisiunea ClankJPV.

Cel mai modest din „Big 3:” fostul antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu a dat răspunsul

Fost antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu a fost invitatul lui Andru Nenciu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

În acest episod, Marius Comănescu a declarat că, din punctul de vedere al modestiei, „Nadal este peste Federer și Djokovic, adunați”, povestind și o întâmplare din cadrul Australian Open 2017.

„Nadal, la Australian Open, în vestiar, dimineață, eram cu Sorana. I-a întârziat echipa, a fost un accident pe drum. Era număr unu mondial, la acea vreme.

A lucrat singur, îi trimiteau exercițiile. Iar Zverev, de lângă el, îl necăjea: 'ce faci, amărâtule, lucrezi singur? Așa ai ajuns?'

'Da, mi-au zis ăștia că, dacă nu joc mai bine, nu mai vin',” a povestit în exclusivitate pentru SPORT.RO fostul antrenor al Soranei Cîrstea cum a glumit Nadal, în replică pentru Zverev.

Roger Federer și Rafael Nadal / Foto: Imago
