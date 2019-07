Dan Petrescu i-a dat un sfat lui Ianis Hagi! "Au 20.000 de suporteri si la antrenamente!" Ce club ar trebui sa aleaga fiul Regelui

Ianis Hagi va pleca de la Viitorul in aceasta vara.

Rusii au scris ca Ianis Hagi este ca si transferat la Spartak Moscova.

Dupa Supercupa castigata de Viitorul sambata seara la Ploiesti, Dan Petrescu a comentat informatiile aparute in legatura cu transferul lui Ianis si a spus ca Spartak ar fi o varianta foarte buna, in cazul in care nu exista o solutie si mai buna.

Dan Petescu a fost antrenor la Dinamo Moscova, astfel ca stie foarte bine ce inseamna campionatul Rusiei.

"Eu i-am recomandat, daca e Spartak si intr-adevar il vrea si ii ofera ce ii trebuie, sa mearga pentru ca e cea mai iubita echipa din Rusia, au 20.000 de suporteri si la antrenamente cateodata. Sunt incredibili fanii lui Spartak, echipa ce vrea sa ia campionatul. Nu stiu ce alte oferte are, pentru ca nu mi-a zis. Daca sunt intr-adevar si Barcelona, si Bayern, normal ca ar fi bine sa mearga la aceste echipe. Dar, in acelasi timp, daca Spartak il vrea si nu are alta oferta mai buna, nu ar fi rau pentru Ianis", a declarat Dan Petrescu la conferinta.

Ianis Hagi urmeaza sa plece de la Viitorul in aceasta vara, iar variantele preconizate in cazul lui au fost nenumarate, incluzand Barcelona, Bayern, Anderlecht sau Ajax.