"Alaltaieri era Barcelona, ieri a fost Bayern, azi Spartak, maine o sa fie Bordeaux!" BREAKING NEWS: ce spune Gica Popescu de plecarea lui Ianis Hagi

Viitorul lui Ianis e departe de Viitorul tatalui Hagi.

Presedintele clubului, Gica Popescu, spune ca Ianis are multe oferte din care sa aleaga. Nume importante ale fotbalului european sunt pe urmele lui Hagi Jr."

"Alaltaieri era Barcelona, ieri Bayern, azi e Spartak si maine poate va fi Bordeaux. Sunt si echipe care vor sa construiasca un proiect in jurul lui Ianis. Si el trebuie sa decida. Suntem un club care are buget, nu ne este indiferenta partea financiara. Pentru Ianis nu primeaza asta, el vrea sa fie dorit de antrneor, de club, un proiect cu el in centru. Daca n-ar fi fost interes, n-ar fi intarziat atat hotararea noastra. Daca erau una, doua am fi negociat. In fiecare zi vin tot felul de nume, nu toate serioase, noi a trebuit sa le luam in consideratie. Cred ca trebuie sa ne hotaram", a spus Gica Popescu la Digisport.