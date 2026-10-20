Bogdan Lobonț a identificat un posibil pericol pentru echipa lui Gigi Becali. Fostul portar al naționalei consideră că schimbarea radicală a metodologiei de antrenament poate crește riscul accidentărilor.

Marea problemă de la FCSB la trei săptămâni după venirea lui Reghecampf: ”Îl vedem că suferă”

Invitat la VOYO Sport Live, alături de Cristi Pulhac, Lobonț a analizat victoria obținută de roș-albaștri pe terenul lui FC Voluntari, scor 2-1. Fostul internațional a explicat că jucătorii nu au avut suficient timp să se adapteze la cerințele noului antrenor.

„Pe de o parte, e de înțeles, ținând cont de cele două săptămâni și jumătate de pregătire pe care le-a avut Reghe la dispoziție cu jucătorii. E normal să vedem o lentoare și o forțare prea mare a jucătorilor, pentru că se vede pe ei că nu sunt proaspeți. E normal, ținând cont de intensitatea antrenamentelor pe care le-a făcut Reghe cu ei”, a spus Lobonț.

Fostul portar a atras atenția că schimbările de antrenor pot aduce un risc mai mare de accidentări, mai ales dacă metodele de pregătire se modifică brusc.

„Acum două săptămâni sau trei săptămâni am spus că marele pericol pe care poate să îl aibă FCSB sunt accidentările, fiindcă la fiecare schimbare de antrenori se știe că probabilitatea este mult mai mare să intervină accidentările, fiindcă se schimbă metodologia de antrenament. Ei au schimbat-o, dar au făcut-o la 180 de grade. Nu știu dacă s-au dus gradual”, a explicat acesta.

Lobonț l-a dat exemplu pe Valentin Crețu, fundaș care ne-a obișnuit să „are” banda timp de 90 de minute. „De asta spun că e normal să vedem jucătorii FCSB-ului că suferă. Să îl vedem pe Crețu că suferă, cu care suntem obișnuiți să pedaleze sus-jos, sus-jos câte 90 de minute”, a încheiat fostul internațional.

După succesul cu FC Voluntari, FCSB a ajuns la 18 puncte și ocupă locul #6 în Superliga, la 11 puncte în spatele liderului Dinamo.