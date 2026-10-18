Laurențiu Reghecampf, fără milă la adresa lui Marius Baciu: „Cobor prea mult nivelul”

Laurențiu Reghecampf a evitat să facă o paralelă între cele două situații, însă a expus că nu poate fi comparat cu Marius Baciu, pentru că a depășit de mult timp nivelul acestuia. Totodată, „Reghe” a amintit și de faptul că toate formațiile din SuperLiga au avut trei săptămâni la dispoziție, ci nu doar FCSB.

„Reghe” a debutat cu dreptul, echipa sa obținând toate punctele puse în joc în partida cu Oțelul. În conferința de presă premergătoare partidei cu FC Voluntari, tehnicianul a fost întrebat dacă se consideră norocos, în condițiile în care Marius Baciu s-a plâns că nu a avut toți jucătorii la dispoziție în precedentele pauze dedicate echipelor naționale.

Gigi Becali s-a mișcat rapid , iar în locul lui Marius Baciu a fost numit Laurențiu Reghecampf. Tehnicianul a mai avut două mandate pe banca FCSB , de numele său fiind legată și ultima calificare în grupele UEFA Champions League.

Înainte de pauza dedicată echipelor naționale, FCSB a suferit un eșec teribil: 0-5 cu Universitatea Craiova. Înfrângerea de pe „Ion Oblemenco” a dus la demiterea lui Marius Baciu.

În ciuda faptului că așteptările erau ridicate la startul sezonului, FCSB a dezamăgit. Totul a plecat de la eliminarea din UEFA Conference League, iar ulterior echipa a avut rezultate sub așteptări și în SuperLiga.

„(n.r. – Vă considerați norocos pentru că ați avut aceste 3 săptămâni pentru a-i pune pe jucători la punct? Marius Baciu a declarat că el nu a avut la dispoziție toți jucătorii) Știu că vreți să faceți paralele, știu că vreți să faceți tot felul de comparații.

Nu mă puteți aduce pe mine la nivelul ăsta, am trecut de mult de nivelul ăsta. Vă cunosc foarte bine pe toți, vă înțeleg, apreciez ceea ce faceți, dar am trecut peste acest moment. Nici eu n-am avut toți jucătorii la dispoziție în aceste 3 săptămâni.

Am avut minus 8-9 jucători. Dar nu mai faceți comparații. Perioada lui Marius Baciu a fost perioada lui Marius Baciu. Perioada lui Laurențiu Reghecampf e perioada lui Laurențiu Reghecampf.

Dacă vă place să faceți paralele, nu veți face decât să încercați să aruncați cumva pisica de la unul la altul. N-am cum să mă cert vreodată cu Marius Baciu, pentru că mi-a fost coleg. N-am cum să răspund la ceea ce zice el, pentru că, sincer, cobor foarte mult.

Nu am de ce să răspund. El poate să răspundă la ceea ce s-a întâmplat în perioada în care a fost antrenor. Și eu n-am ce să comentez. E dreptul lui să o facă, respect asta, nu mă deranjează cu nimic. Perioada asta de 3 săptămâni au avut-o toate echipele.

Că era Baciu, Mourinho sau cine vreți, aceeași șansă o aveau. Adică… Nu mă puneți să vă spun ce s-a întâmplat înainte, pentru că nu o să fac asta. Am luat echipa în momentul ăsta, sunt conștient că sunt probleme și sunt probleme în primul rând în clasament.

Suntem pe o poziție pe care nu ar trebui să fim. Echipa are valoare să fie mai sus. Nu dau vina pe nimeni. Încerc să îmi fac meseria cât mai bine ca să câștigăm cât mai multe puncte. Punct!”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă premergătoare partidei FC Voluntari – FCSB.